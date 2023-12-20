中嘉寬頻針對上網用量不固定及低用量的消費者，於今年八月推出業界首創「計量光纖」產品，以量計價、用多少算多少，且終身免綁約，月付99元起，推出後，11月的單月申辦量有近2倍成長幅度。

中嘉寬頻自2022年起積極投資、佈建，加速光纖到府佈局，於同年7月推出「中嘉寬頻光紀元」，帶動家用寬頻滲透率再攀高峰。19日宣布業界首創的「計量光纖」，也可享光纖到府服務，每月99元起。

中嘉寬頻行銷事業處副總經理顧景琪表示，為推動戶戶光纖到府，中嘉不斷擴展光纖網路涵蓋，自去年起，除了推出更多元的速率方案讓消費者依需求選擇，不論用戶選擇何種資費方案、用量高或用量低，享受到的都會是一致高規格的光纖到府上網體驗。未來，仍會以提供全區光纖到府服務為目標。

「計量光纖」方案可依實際使用需求選擇150M或60M的光纖上網方案，內含最高每月100GB免費上網量，當月的免費上網量使用完畢，超量10元／GB起，用多少算多少，且提供收費上限。

中嘉寬頻提供1G／600M／300M／150M速率供選擇，最低月付699元起，針對有大量上傳或備份4K影片及高解析度照片等網路需求的用戶，提供高上傳的1G／500M、600M／500M資費方案。