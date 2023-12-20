財政部表示，鑑於近期國際景氣疲弱，國內經濟成長趨緩，衝擊中小企業營運，原「中小企業千億振興融資方案」額度3,000億元，距離方案截止還有整整一年，但撥貸已近7成，決定把額度翻倍增至6,000億元。
財政部為協助中小企業因應疫後經濟復甦，督導八家公股銀行於2023年4月推動「中小企業千億振興融資方案」，實施期間至2024年12月31日止，原定融資額度3,000億元，提供微型及新創事業、中小企業疫後振興資金需求。截至2023年11月底累計核貸金額2,096.29億元，共協助24,929家企業。
財政部指出，近期國際景氣疲弱，國內經濟成長趨緩，衝擊中小企業營運，使中小企業資金需求迫切，考量方案撥貸額度已近7成，為持續擴大支持中小企業，經洽公股銀行提高本方案規模，增加額度3,000億元，總額度達6,000億元，以協助中小企業健全營運，進而提升產業競爭力及強化經營韌性。
據財政部國庫署統計，方案以承作微型及新創企業戶數為最多，超過總戶數的一半，顯示在協助微型及新創企業上頗具成效。再以每月核貸金額來看，5月起幾乎每月皆比上個月呈現雙位數成長。
國庫署統計顯示，中小企業千億振興融資方案放款餘額來看，八家公股銀放款金額和承作戶數各有千秋，公股銀為加強對中小企業協助，各自積極進行宣導與提供不同服務方式，如土銀進行相關內部教育訓練，並參與外部各種宣導活動、拜訪中小企業主等；彰銀結合大數據分析了解潛在優質企業名單，提供客製化服務；華南銀提供如「淨零轉型」諮詢診斷服務等，針對資金需求提供方案。
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