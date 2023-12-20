理專A錢越罰越重。金管會19日公布國泰世華銀行因理專挪用客戶資金被罰1,200萬元，銀行局表示，今年銀行因理專監守自盜被罰共四案，國泰世華銀因理專犯案時間跨度長、涉案金額較大，最重要是內控有缺口導致無法及早發現，是四案中罰鍰最高者。
國泰世華銀去年4月才因ATM當機、去年12月底機房當機，各金管會開罰200萬元及1,200萬元，且要求增提作業風險資本，這次理專挪用資金案亦被罰增提作業風險資本，截至6月底國泰世華銀的自有資本14.91％，若要維持現有資本水準，三案合計要增提作業風險資本達47億元。
銀行局表示，國泰世華銀接到客戶反映後進行內部清查，同時發現永和分行、新生分行各有一位理專挪用客戶款項。手法多是理專取得客戶網銀帳密，請客戶設定約定轉帳，轉入理專的關係戶，理專再用網銀將客戶的外幣資金轉出，補貼其他客戶。
國泰世華銀永和分行林姓理專2016年11月至2022年12月挪用客戶資金，受影響客戶數六戶，金額約4,698萬元；新生分行李姓行員亦有類似情況，受影響客戶數一戶，金額約50萬元。
今年以來金管會開罰四起理專挪用資金案，3月是花旗銀行遭罰600萬元、6月台新銀行被罰800萬元、8月中信銀被罰1,000萬元，第四案就是國泰世華銀行被罰1,200萬元。
國泰世華銀表示，針對金管會裁罰，將虛心檢討。第一時間已主動積極處理，廣泛清查可能受影響的客戶，確保客戶權益。且已解僱該名員工及追究法律責任，亦對內部作業流程深入檢討，積極強化相關管控措施，嚴格要求員工恪遵相關法令及規範，以防杜類似情事發生。
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