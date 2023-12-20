【時報-台北電】台股19日加權指數收17576.55點，跌75.48點或0.43%，總成交值3258.90億元。三大法人賣超73.48億元，其中外資買超1.65億元，投信、自營商分別買超2.97億元及賣超78.09億元。

三大法人賣超前十大個股，依類別分，4檔電子股、4檔金融股及2檔傳產股；依股價分，1檔中價位股、9檔銅板股；賣超張數方面，9檔賣超上萬張，榜首為英業達(2356)，賣超2萬6370張，華邦電(2344)、彰銀(2801)名列二、三名，分別賣超1萬8074張及賣超1萬5342張。第四及第五名為中工(2515)、友達(2409)，其他依序為國泰金(2882)、華航(2610)、緯創(3231)、新光金(2888)及台新金(2887)。

●三大法人19日賣超前十名：

1.英業達(2356)收45.05元，跌1.60元或3.43%，三大法人賣超2萬6370張。

2.華邦電(2344)收27.85元，跌0.70元或2.45%，三大法人賣超1萬8074張。

3.彰銀(2801)收17.60元，跌0.15元或0.85%，三大法人賣超1萬5342張。

4.中工(2515)收12.50元，漲0.50元或4.17%，三大法人賣超1萬4390張。

5.友達(2409)收16.00元，跌0.30元或1.84%，三大法人賣超1萬3088張。

6.國泰金(2882)收44.90元，跌0.60元或1.32%，三大法人賣超1萬2606張。

7.華航(2610)收20.70元，跌0.40元或1.90%，三大法人賣超1萬1065張。

8.緯創(3231)收92.00元，跌0.30元或0.33%，三大法人賣超1萬542張。

9.新光金(2888)收8.68元，跌0.09元或1.03%，三大法人賣超1萬100張。

10.台新金(2887)收17.75元，跌0.10元或0.56%，三大法人賣超7880張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.英業達(2356)三大法人累計賣超9萬6614張，其中外資賣超7萬4466張、投信賣超2萬2034張、自營商賣超113張；融資增2萬504張、融券增838張，券資比4.18%。

2.華邦電(2344)三大法人累計買超4萬4760張，其中外資買超5萬5732張、投信賣超1萬2447張、自營商買超1474張；融資增1594張、融券增340張，券資比4.05%。

3.彰銀(2801)三大法人累計賣超3萬2685張，其中外資買超1萬9610張、投信賣超5萬2077張、自營商賣超218張；融資增928張、融券減47張，券資比0.11%。(編輯：財經內容中心)

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