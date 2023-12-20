【時報-台北電】台股19日加權指數收17576.55點，跌75.48點或0.43%，總成交值3258.90億元。三大法人賣超73.48億元，其中外資買超1.65億元，投信、自營商分別買超2.97億元及賣超78.09億元。

三大法人買超前十大個股，依類別分，3檔電子股、1檔金融股及6檔傳產股；依股價分，3檔百元股、7檔銅板股；買超張數方面，5檔買超上萬張，榜首為宏碁(2353)，買超2萬3892張，陽明(2609)、長榮(2603)名列二、三名，分別買超2萬791張及買超1萬5057張。第四及第五名為中信金(2891)、中鴻(2014)，其他依序為台積電(2330)、工信(5521)、力成(6239)、寶成(9904)及榮運(2607)。

●三大法人19日買超前十名：

1.宏碁(2353)收40.70元，漲1.80元或4.63%，三大法人買超2萬3892張。

2.陽明(2609)收49.30元，漲1.45元或3.03%，三大法人買超2萬791張。

3.長榮(2603)收147.00元，漲5.50元或3.89%，三大法人買超1萬5057張。

4.中信金(2891)收28.25元，股價持平，三大法人買超1萬3794張。

5.中鴻(2014)收27.75元，漲0.90元或3.35%，三大法人買超1萬2407張。

6.台積電(2330)收585.00元，股價持平，三大法人買超5221張。

7.工信(5521)收15.30元，漲0.50元或3.38%，三大法人買超4013張。

8.力成(6239)收147.50元，跌1.00元或0.67%，三大法人買超3723張。

9.寶成(9904)收31.90元，漲0.25元或0.79%，三大法人買超3663張。

10.榮運(2607)收34.90元，跌0.10元或0.29%，三大法人買超3281張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.宏碁(2353)三大法人累計買超5萬6928張，其中外資買超3萬5738張、投信買超1萬5888張、自營商買超5301張；融資增5720張、融券增875張，券資比7.21%。

2.陽明(2609)三大法人累計買超1萬8889張，其中外資買超8萬871張、投信賣超6萬6013張、自營商買超4031張；融資增9281張、融券增1306張，券資比9.35%。

3.長榮(2603)三大法人累計買超4萬7592張，其中外資買超2萬3268張、投信買超2萬7694張、自營商賣超3370張；融資減24張、融券增3857張，券資比26.12%。(編輯：財經內容中心)

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