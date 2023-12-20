【時報-台北電】台股19日加權指數收17576.55點，跌75.48點或0.43%，總成交值3258.90億元。三大法人賣超73.48億元，其中外資買超1.65億元，投信、自營商分別買超2.97億元及賣超78.09億元。

投信賣超前十大個股，依類別分，4檔電子股、2檔金融股及4檔傳產股；依股價分，1檔百元股、2檔中價位股及7檔銅板股；賣超張數方面，5檔賣超上萬張，榜首為彰銀(2801)，賣超2萬185張，陽明(2609)、廣達(2382)名列二、三名，分別賣超1萬9153張及賣超1萬5065張。第四及第五名為永豐餘(1907)、永豐金(2890)，其他依序為中鋼(2002)、裕民(2606)、英業達(2356)、緯創(3231)及仁寶(2324)。

●投信19日賣超前十名：

1.彰銀(2801)收17.60元，跌0.15元或0.85%，投信賣超2萬185張。

2.陽明(2609)收49.30元，漲1.45元或3.03%，投信賣超1萬9153張。

3.廣達(2382)收203.50元，漲0.50元或0.25%，投信賣超1萬5065張。

4.永豐餘(1907)收32.15元，跌0.50元或1.53%，投信賣超1萬4322張。

5.永豐金(2890)收19.50元，跌0.25元或1.27%，投信賣超1萬740張。

6.中鋼(2002)收26.65元，股價持平，投信賣超9202張。

7.裕民(2606)收51.60元，跌1.40元或2.64%，投信賣超8568張。

8.英業達(2356)收45.05元，跌1.60元或3.43%，投信賣超7406張。

9.緯創(3231)收92.00元，跌0.30元或0.33%，投信賣超7251張。

10.仁寶(2324)收34.00元，跌0.60元或1.73%，投信賣超5045張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.彰銀(2801)三大法人累計賣超3萬2685張，其中外資買超1萬9610張、投信賣超5萬2077張、自營商賣超218張；融資增928張、融券減47張，券資比0.11%。

2.陽明(2609)三大法人累計買超1萬8889張，其中外資買超8萬871張、投信賣超6萬6013張、自營商買超4031張；融資增9281張、融券增1306張，券資比9.35%。

3.廣達(2382)三大法人累計買超6140張，其中外資買超4萬1013張、投信賣超3萬4295張、自營商賣超576張；融資減244張、融券減435張，券資比5.70%。(編輯：財經內容中心)

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