【時報-台北電】台股19日加權指數收17576.55點，跌75.48點或0.43%，總成交值3258.90億元。三大法人賣超73.48億元，其中外資買超1.65億元，投信、自營商分別買超2.97億元及賣超78.09億元。

投信買超前十大個股，依類別分，3檔電子股、2檔金融股及5檔傳產股；依股價分，2檔百元股、8檔銅板股；買超張數方面，7檔買超上萬張，榜首為華新(1605)，買超2萬6686張，正新(2105)、中信金(2891)名列二、三名，分別買超2萬5401張及買超2萬297張。第四及第五名為聯電(2303)、元大金(2885)，其他依序為友達(2409)、鴻海(2317)、遠東新(1402)、中鴻(2014)及長榮(2603)。

●投信19日買超前十名：

1.華新(1605)收39.20元，跌0.05元或0.13%，投信買超2萬6686張。

2.正新(2105)收46.25元，跌0.35元或0.75%，投信買超2萬5401張。

3.中信金(2891)收28.25元，股價持平，投信買超2萬297張。

4.聯電(2303)收50.00元，跌0.60元或1.19%，投信買超1萬3779張。

5.元大金(2885)收26.70元，跌0.35元或1.29%，投信買超1萬2582張。

6.友達(2409)收16.00元，跌0.30元或1.84%，投信買超1萬2415張。

7.鴻海(2317)收102.50元，漲0.50元或0.49%，投信買超1萬21張。

8.遠東新(1402)收31.45元，漲0.05元或0.16%，投信買超8853張。

9.中鴻(2014)收27.75元，漲0.90元或3.35%，投信買超8679張。

10.長榮(2603)收147.00元，漲5.50元或3.89%，投信買超8405張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.華新(1605)三大法人累計買超2萬4009張，其中外資賣超5萬9056張、投信買超8萬3375張、自營商賣超309張；融資減3655張、融券增177張，券資比1.20%。

2.正新(2105)三大法人累計買超8892張，其中外資賣超6萬8773張、投信買超7萬7895張、自營商賣超229張；融資減142張、融券增33張，券資比3.56%。

3.中信金(2891)三大法人累計買超7萬9549張，其中外資買超2萬7910張、投信買超5萬7122張、自營商賣超5484張；融資減591張、融券增69張，券資比4.15%。(編輯：財經內容中心)

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