【時報-台北電】台股19日加權指數收17576.55點，跌75.48點或0.43%，總成交值3258.90億元。三大法人賣超73.48億元，其中外資買超1.65億元，投信、自營商分別買超2.97億元及賣超78.09億元。

外資賣超前十大個股，依類別分，4檔電子股、2檔金融股及4檔傳產股；依股價分，10檔銅板股；賣超張數方面，10檔賣超上萬張，榜首為華新(1605)，賣超2萬6720張，友達(2409)、正新(2105)名列二、三名，分別賣超2萬4652張及賣超2萬2932張。第四及第五名為英業達(2356)、元大金(2885)，其他依序為中工(2515)、華邦電(2344)、國泰金(2882)、聯電(2303)及華航(2610)。

●外資19日賣超前十名：

1.華新(1605)收39.20元，跌0.05元或0.13%，外資賣超2萬6720張。

2.友達(2409)收16.00元，跌0.30元或1.84%，外資賣超2萬4652張。

3.正新(2105)收46.25元，跌0.35元或0.75%，外資賣超2萬2932張。

4.英業達(2356)收45.05元，跌1.60元或3.43%，外資賣超1萬8366張。

5.元大金(2885)收26.70元，跌0.35元或1.29%，外資賣超1萬7536張。

6.中工(2515)收12.50元，漲0.50元或4.17%，外資賣超1萬4988張。

7.華邦電(2344)收27.85元，跌0.70元或2.45%，外資賣超1萬1932張。

8.國泰金(2882)收44.90元，跌0.60元或1.32%，外資賣超1萬1636張。

9.聯電(2303)收50.00元，跌0.60元或1.19%，外資賣超1萬1413張。

10.華航(2610)收20.70元，跌0.40元或1.90%，外資賣超1萬276張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.華新(1605)三大法人累計買超2萬4009張，其中外資賣超5萬9056張、投信買超8萬3375張、自營商賣超309張；融資減3655張、融券增177張，券資比1.20%。

2.友達(2409)三大法人累計賣超1萬227張，其中外資賣超4萬3992張、投信買超3萬7381張、自營商賣超3616張；融資減487張、融券減233張，券資比2.01%。

3.正新(2105)三大法人累計買超8892張，其中外資賣超6萬8773張、投信買超7萬7895張、自營商賣超229張；融資減142張、融券增33張，券資比3.56%。(編輯：財經內容中心)

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