【時報-台北電】台股19日加權指數收17576.55點，跌75.48點或0.43%，總成交值3258.90億元。三大法人賣超73.48億元，其中外資買超1.65億元，投信、自營商分別買超2.97億元及賣超78.09億元。

外資買超前十大個股，依類別分，4檔電子股、2檔金融股及4檔傳產股；依股價分，3檔百元股、2檔中價位股及5檔銅板股；買超張數方面，4檔買超上萬張，榜首為陽明(2609)，買超4萬1張，廣達(2382)、宏碁(2353)名列二、三名，分別買超1萬7966張及買超1萬6150張。第四及第五名為永豐餘(1907)、永豐金(2890)，其他依序為長榮(2603)、台積電(2330)、裕民(2606)、彰銀(2801)及大聯大(3702)。

●外資19日買超前十名：

1.陽明(2609)收49.30元，漲1.45元或3.03%，外資買超4萬1張。

2.廣達(2382)收203.50元，漲0.50元或0.25%，外資買超1萬7966張。

3.宏碁(2353)收40.70元，漲1.80元或4.63%，外資買超1萬6150張。

4.永豐餘(1907)收32.15元，跌0.50元或1.53%，外資買超1萬2894張。

5.永豐金(2890)收19.50元，跌0.25元或1.27%，外資買超9733張。

6.長榮(2603)收147.00元，漲5.50元或3.89%，外資買超7338張。

7.台積電(2330)收585.00元，股價持平，外資買超6888張。

8.裕民(2606)收51.60元，跌1.40元或2.64%，外資買超5809張。

9.彰銀(2801)收17.60元，跌0.15元或0.85%，外資買超5088張。

10.大聯大(3702)收81.20元，跌0.10元或0.12%，外資買超5058張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.陽明(2609)三大法人累計買超1萬8889張，其中外資買超8萬871張、投信賣超6萬6013張、自營商買超4031張；融資增9281張、融券增1306張，券資比9.35%。

2.廣達(2382)三大法人累計買超6140張，其中外資買超4萬1013張、投信賣超3萬4295張、自營商賣超576張；融資減244張、融券減435張，券資比5.70%。

3.宏碁(2353)三大法人累計買超5萬6928張，其中外資買超3萬5738張、投信買超1萬5888張、自營商買超5301張；融資增5720張、融券增875張，券資比7.21%。(編輯：財經內容中心)

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