2024年1月金管會將有七大新制上路，當中以壽險保費可望調降最受矚目，其他還有企業金融紓困措施展延到明年底、台積電期貨納入夜盤交易等措施。
七大新制首先是企業相關金融協助措施展延，銀行公會因應新冠肺炎疫情所定企業紓困措施的施行期間，繼續延長至2024年12月31日，並將辦理經濟部移送企業債協案件受理期間延長至2024年12月31日，只要是企業有繼續經營意願且繳息正常者均可提出申請。
其次是壽險責任準備金利率拉高，部分保單保費可望調降。明年美元保單責準利率調升1碼～3碼（1碼是0.25個百分點），新台幣、澳幣及歐元保單分別調升1碼、2碼及4碼，人民幣維持不變，責準利率調高，保費即可調降空間，亦是明年元旦後新保單即適用。
第三是公平對待股東，提升英文資訊以吸引國際資金，規定所有上市公司及實收資本額達6億元以上的上櫃公司均應發布雙語重大訊息。
第四是櫃買中心規劃整併興櫃市場一般板及戰略新板，並開放興櫃市場得採簡易公發機制，搭配強化監理措施，使公司得提早進入興櫃市場籌資發展，將加速中小規模企業進入資本市場籌資，協助新創企業籌措資金。
第五是擴大提前上傳股東會議事手冊的上市櫃公司範圍，讓投資人儘早知悉股東常會各項議案，新增資本額20億元以上未達100億元上市櫃公司，應在股東常會30日前上傳資料。
第六是公告自結財務資訊，推動上市櫃公司財務資訊揭露的及時性，實收資本額未達20億元公司，應在會計年度終了後75日內，公告前一年度自結財務資訊，以增進上市櫃公司財務資訊公告的及時性。
第七是台積電期貨納入夜盤交易商品，提供交易人得於夜盤時段因應國際事件進行避險，或調整交易策略、吸引外資參與交易，擴大夜盤交易至「台積電期貨」，提供交易人更多金融工具管理風險及擴大期貨市場規模，將在2024年1月底前實施。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：