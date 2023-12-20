2024年1月金管會將有七大新制上路，當中以壽險保費可望調降最受矚目，其他還有企業金融紓困措施展延到明年底、台積電期貨納入夜盤交易等措施。

七大新制首先是企業相關金融協助措施展延，銀行公會因應新冠肺炎疫情所定企業紓困措施的施行期間，繼續延長至2024年12月31日，並將辦理經濟部移送企業債協案件受理期間延長至2024年12月31日，只要是企業有繼續經營意願且繳息正常者均可提出申請。

其次是壽險責任準備金利率拉高，部分保單保費可望調降。明年美元保單責準利率調升1碼～3碼（1碼是0.25個百分點），新台幣、澳幣及歐元保單分別調升1碼、2碼及4碼，人民幣維持不變，責準利率調高，保費即可調降空間，亦是明年元旦後新保單即適用。

第三是公平對待股東，提升英文資訊以吸引國際資金，規定所有上市公司及實收資本額達6億元以上的上櫃公司均應發布雙語重大訊息。

第四是櫃買中心規劃整併興櫃市場一般板及戰略新板，並開放興櫃市場得採簡易公發機制，搭配強化監理措施，使公司得提早進入興櫃市場籌資發展，將加速中小規模企業進入資本市場籌資，協助新創企業籌措資金。

第五是擴大提前上傳股東會議事手冊的上市櫃公司範圍，讓投資人儘早知悉股東常會各項議案，新增資本額20億元以上未達100億元上市櫃公司，應在股東常會30日前上傳資料。

第六是公告自結財務資訊，推動上市櫃公司財務資訊揭露的及時性，實收資本額未達20億元公司，應在會計年度終了後75日內，公告前一年度自結財務資訊，以增進上市櫃公司財務資訊公告的及時性。

第七是台積電期貨納入夜盤交易商品，提供交易人得於夜盤時段因應國際事件進行避險，或調整交易策略、吸引外資參與交易，擴大夜盤交易至「台積電期貨」，提供交易人更多金融工具管理風險及擴大期貨市場規模，將在2024年1月底前實施。