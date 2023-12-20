今年以來外資撤離大陸的消息時有所聞，但也有外資機構逆勢操作，選擇此時進場。英國量化對沖基金寬立資本（Aspect Capital）宣布，在上海設立辦公室，並已在月初獲得大陸證監會的合格境外投資者（QFII）資格。

中國基金報報導，寬立資本是繼元盛、英仕曼、Two Sigma、德劭、邁德瑞之後，又一家進軍大陸的量化基金。資料顯示，寬立資本於1997年由Anthony Todd和Martin Lueck創立，兩人均來自知名量化資金AHL（後被英仕曼收購），Martin Lueck目前擔任寬立資本的研究總監和總裁，Anthony Todd任首席執行官。該基金目前員工超過130人，最新管理規模超過80億美元。

證監會官網顯示，寬立資本已在12月4日獲得QFII資格，其可在大陸投資股票、存托憑證、債券、基金、股票期權以及衍生品等。

報導指出，早在2021年10月，寬立資本已設立大陸投資策略，為海外專業投資者布局大陸的股指期貨和商品期貨市場。具體來看，該策略覆蓋超過40種大陸金融和商品期貨品種，包括橡膠、大豆、銅、玻璃等期貨合約。

報導指出，在目前全球各家量化對沖基金巨頭中，Two Sigma、德劭、元盛、英仕曼、邁德瑞等均已在大陸設立外商獨資證券私募。據中國證券投資基金業協會資訊，Two Sigma、德劭、元盛等規模在人民幣（下同）50億元～100億元之間。

至於量化對沖基金為何逆勢布局大陸，報導分析，和其他外資相比，量化對沖巨頭在適應大陸市場展現出一定優勢，一方面是量化策略本身更容易調整以適應不同的市場環境，另一方面則是量化投資公司架構相對簡單、決策機制靈活更容易快速反應，可以應對大陸市場和制度。