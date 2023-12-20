無人機巨頭、中企大疆創新再遭美國會盯上，共和黨15名議員近日以國安為由，要求拜登政府停止發放零件出口許可證，避免美國技術支援中企生產的無人機，防範軍事等領域的風險。

路透報導，共和黨參眾兩院15名議員致信給美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）表示，近期拆解大疆創新的無人機發現，當中有美國製造的零組件，該現象反映出拜登政府批准大疆創新供應鏈的出口許可，必須遏止該情況。

共和黨議員們表示，國防部不應該建議批准下發這些出口管制許可證，這會提升大疆創新產品的美國技術含量，美國許多競爭對手正使用大疆無人機來損害美國的國家安全與利益，允許美國技術支援這些無人機是錯誤的。

美國商務部已在2020年12月將大疆創新列入商務部實體清單，理由是大疆創新涉及壓迫新疆維吾爾族人行動，並涉嫌援助中國解放軍。

報導引述大疆創新表示，該信件扭曲事實，強烈否認針對大疆創新任何涉及人權的指控。大疆創新指出，事實證明，公司的產品是最具創新性、最具成本效益且易於使用的無人機之一，且在資訊安全相關措施居業界領先。

值得注意的是，在11月底，美國有11名眾議員致信給美國總統拜登，要求調查並考慮制裁中國無人機製商道通智能（Autel Robotics），認為該公司涉嫌危及美國國家安全。兩黨眾議員也在11月時提案，試圖立法禁止美國政府採購中國無人機產品。

報導表示，目前在美國銷售的無人機中，仍有超過一半是由大疆創新製造，不少共和黨議員對於大疆無人機在美國的受歡迎程度表示擔憂。