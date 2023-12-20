大陸市場19日傳出，抖音正在洽購阿里系外送業務餓了麼，為當前大陸外送市場投下震撼彈。雖然陸媒隨後引述雙方人士否認此消息，但受此消息影響，競爭對手美團股價出現重挫。

大陸網上頻繁出現抖音正洽購餓了麼相關消息，可能會在明年春季談成，價格或在70億美元左右。隨後有媒體引述抖音母企字節跳動發言人表示，公司沒有計劃與阿里巴巴就收購餓了麼進行談判。

陸媒引述餓了麼內部人士表示，該消息一開始出自網上社群，一名用戶稱知名外媒報導抖音正洽購餓了麼，但該外媒並沒有此新聞。該餓了麼人士表示，公司與抖音的合作一直穩步推進，但所謂收購完全是無稽之談。

該消息也相當程度影響股價，雖然港股大盤恒生指數與恒生科技指數19日走跌，但餓了麼主要競爭對手美團日內跌幅高於平均，美團下午跌幅一度超過8％，收盤跌5.65％股價報港幣78.45元，成交量接近1億股也是本月次高點。

抖音在去年8月宣布，與餓了麼達成合作，此前抖音曾嘗試過外送、團購到家等多個項目，顯然已瞄準外送業務多時。科創板日報引述網路行業分析師表示，其實抖音有意收購餓了麼的消息已存在一段時間，雙方直到今日輿論擴大才加大力度闢謠。

該分析師表示，阿里很看重本地生活業務，預計放棄餓了麼的可能性非常低，同時阿里本身的流量成本比較貴，手握餓了麼還能降低其流量成本。

在抖音與餓了麼聯手之前，美團也看準短影音平台的流量影響力，在2021年底與抖音主要對手快手進行戰略合作。如今，包括小紅書與拼多多等網企也陸續朝向本地生活領域擴大布局。