以中國為首的約120個世界貿易組織（WTO）成員國，日前在總理事會上宣布，「促進發展的投資便利化協定」最終文本已完成法律校審，有望成為中國倡導下的全球第一個多邊投資協定，目前正呼籲全體成員盡快履行必要程序，將該協定納入WTO法律框架。
人民網報導，超過30個WTO成員國積極發言響應，其中包括柬埔寨、寮國、賴比瑞亞等最低度開發國家，強調該協定對於優化投資環境、吸引優質投資、促進經濟發展，以及實現聯合國2030年永續發展議程目標的重要角色。成員普遍支持以WTO第十三屆部長級會議（MC13）為契機，推動將此協定納入組織法律架構。
會議期間，議程得到包括非參與者在內，共超過95％世貿成員的廣泛支持，為推動協定在部長級會議收穫多邊成果營造積極進展。中國常駐WTO代表李成鋼會上表示，該協定堅持以發展為核心要義，體現成員國以投資促進發展的共同意願，是WTO發展議程項下重要成果。
投資便利化議題於2017年由中國等開發中成員國以「聯合聲明倡議」方式發起，是中國與相關國家於WTO主動設置並主導的首個重大議題，其中，開發中成員貢獻超過70％的案文提案。這項文本談判已於7月6日舉行的大使級會議正式結束。
除了目前參加的約120個成員，另有近10個成員國即將加入，預計參加方數量將超過全體世貿成員四分之三多數，涵蓋多數中國投資較多的歐洲、南美、亞洲和非洲國家。
中方強調，這在WTO規則制定上具有重大意義，為有需求的開發中成員提供相應技術援助，幫助其提升履行協定能力，優化營商環境，促進可持續發展。
中國商務部世貿司負責人此前指出，「投資便利化協定」將有助於提升全球投資監管政策的穩定性和可預期性，進一步提振全球投資者信心，推動全球投資穩定增長。同時，該談判成果有利於彌合南北發展不平衡問題。
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