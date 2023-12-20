部份大陸車企12月降價促銷概況

自12月初比亞迪率先宣布將旗下五款車型降價，以衝刺全年銷量目標後，各車企群起效尤，車市價格戰正如火如荼上演。陸媒統計，12月份降價促銷的車企品牌就約20個，其中寶馬（BMW）降價策略最激進，每款車型至少降價人民幣（下同）10萬元以上。業內人士表示，明年初車企降價幅度或會更猛。

綜合陸媒19日報導，「降價促銷」成為2023年大陸車市的主流，儘管7月份有16家車企聯名簽署「承諾書」，希望避免惡性競爭，但在生存危機與去庫存壓力下，業者仍選擇犧牲利潤換取市占率。

年底原本就是業者衝刺業績的時刻，尤其部分距離全年銷量目標有一段差距的車企，再次掀起一輪凶悍的降價潮。不管是降價幅度還是所波及企業的範圍，都達到今年之最。據初步統計，今年12月約有20家車企品牌進行降價促銷。

其中，因大陸電動車強勢崛起，使得長年風光的德、日車系開始吃癟，危機感大增。這波寶馬的降價策略最直接、也最激進，每款車型至少降價10萬元不止，SUV車型甚至降價25萬元以上。以寶馬i4為例，原價含選裝約47萬元，優惠完約36萬元；寶馬i3原價約35萬，優惠完約21萬元。SUV力度更大，直接降幅約25萬元。

另外，大陸「造車新勢力」小鵬汽車18日宣布，12月份小鵬G6全系限時減免1萬元，起售價下探至19.99萬元。值得注意的是，這款被稱作小鵬「救命稻草」的G6才剛上市不到半年，可見其銷售壓力之大。

業內分析人士指出，年底價格戰比上半年打得更激烈，上半年降價的主要是比較早扛不住的，譬如傳統合資品牌（東風雪鐵龍、上汽通用）。但年底這次有很大不同，即使是被認為銷量好的理想汽車也加入戰局，而且降價幅度不低（終端價最高優惠近3萬元），「這三年就是淘汰賽的競爭，沒有任何一家企業可以高枕無憂」。

奧緯諮詢亞太汽車與工業品業務主管張君毅表示，這次的降價潮，很多大車企也推波助瀾，像是比亞迪的大範圍降價，「因為它要衝貨，今年底要突破300萬輛年度銷售目標」。他認為，明年春節前後車市恐還有一波更猛烈的促銷活動。