【時報-台北電】證交所2023年12月19日集中市場融資融券餘額表顯示，融資餘額較前一日減少7.63億元，成為2436.20億元，融券餘額較前一日增加7887張，成為339288張。(資料來源:證交所)

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