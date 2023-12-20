【時報-台北電】儘管那斯達克、標普指數再創波新高，但台指期易跌難漲，周二開低向上回測五日線後確認遇壓，而後台指震盪走弱，向下回測整數關卡後，尾盤買盤浮現，跌幅收斂回80點左右。
統一期貨指出，電零指拉回1.5%最弱勢，短暫創歷史新高後，連兩日以量縮長黑K摜破月線，顯示高檔賣壓沉重。半導指在台積電(2330)拉尾盤的加持下仍守穩五日線，維持短多格局。
統一期貨觀察，外資夜盤大幅加碼4,427口空單，日盤加碼2,039口空單，未平倉淨空單大增至-19,241口；十大特定法人大幅加碼3,787口空單至-8,994口。外資自上周五日盤以來，連6個日夜盤做空，周一夜盤大額加空，周二逢低未見回補並再次加空，使留倉空單水位創今年新高，留意今可能壓低結算。十大特法逢低大額追價空單，不利指數表現。
統一期貨表示，自營商選擇權、現貨穩站賣方，加上外資期貨空單創高，十大特法逢低追價空單，可能使台指轉向弱勢格局。台指期昨開低跌破五日線後出現賣壓，使指數拉回至上周四的向上跳空缺口之內，後續若現回補缺口行情，留意期貨主力能否在缺口起點附近大額回補空單，使盤勢止穩，若否則留意台指可能還有拉回的空間。(編輯：廖小蕎)
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