【時報-台北電】週一美股在科技股領軍延續上漲動能，擺脫Fed官員試圖沖淡市場對降息的預期。週二加權指數以平盤開出後，隨即在調節賣壓出籠下，指數一度跌逾150點回測10日線，台積電尾盤強拉2元，連兩日收平盤，由於紅海危機的影響推升運價，激勵長榮、陽明漲幅超過3%，帶動大盤跌點收斂，終場下跌75.48點，收17576.55點。
永豐期貨表示，台指期週二下跌79點至17577點。價差方面，台指期正價差縮至0.45點，電子期正價差擴至1.48點，金融期逆價差擴至-3.4點。現貨部分，三大法人賣超73.22億元。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2849口至-7428口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加5123口至-17223口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加3787口至-8994口。
永豐期貨表示，台股收下影線黑K，下檔支撐強勁，由於國際股市仍表現續強，同時各均線呈多頭排列，在盤勢維持中多格局不變下，預料台股延續高檔盤堅走勢。（編輯：沈培華）
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