大陸CPI年增率走勢

大陸陷入通縮的壓力加劇，發改委19日召開例行記者會指出，2023年消費者物價指數（CPI）整體低位運行，隨著輸入性、週期性、季節性等因素有所改變，基數效應逐步減弱，商品服務需求持續恢復，預計2024年CPI將溫和回升。

中新網引述發改委政策研究室副主任、新聞發言人李超表示，今年1～11月，食品價格與去年基本持平，漲幅為近十年較低。主要原因是受輸入性、週期性、季節性等多重因素影響，豬肉、蔬菜等價格去年基數較高，今年高點回落。

李超指出，去年下半年生豬價格處於週期高位、產能明顯增加，今年處於週期下行階段，生豬、豬肉市場供應充足、價格低位運行，11月價格年減31.8％。去年冬季受運輸物流一度不暢影響，導致鮮菜價格基數較高，今年同期大陸物流配送暢通，鮮菜供給充足，10～11月平均價格年減1.6％ 。

穀物方面，受地緣政治衝突等影響，去年國際糧食價格大幅上漲，直接導致大陸小麥、玉米、大豆等穀物價格不同程度上升，今年輸入性影響明顯減弱，糧食、食用油價格整體平穩，對食品價格的影響遠小於去年。發改委預期，後期大陸農產品市場供應充裕，產銷銜接暢通，市場秩序良好，食品價格具備平穩運作基礎。

另一方面，中國宏觀經濟論壇（CMF）熱點會19日舉行，中國人民銀行貨幣政策委員會委員王一鳴在會中表示，若投資增速能夠從近3％提高到4％、5％，則消費在今年高基數的情況下，明年能夠保持6％～7％的增長，再加上出口轉正，明年大陸經濟增速實現5％應該是可以期待的。

王一鳴談到大陸政策空間則指出，大陸中央政府的債務較低，為適度增加中央政府債務、安排適度規模的赤字，以及安排適度規模的中央預算內投資、中央轉移支付等創造條件，因此有條件加力實施財政政策和貨幣政策。

從貨幣政策看，大陸物價水準比較低，且美國聯準會升息的步伐已經停止，這也為貨幣政策適度加力提供空間。