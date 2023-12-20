大陸電動車巨頭比亞迪正積極開拓海外市場，據內部員工透露，比亞迪正大力招募海外市場的工作人員，其中以歐洲的職缺最多。另據日媒報導，比亞迪進入日本市場後，目標是到2025年每年在日本銷售3萬輛電動車。

比亞迪A股19日股價收跌0.56％至人民幣188元，近一個月累計下跌20％。

日經新聞報導，日本是全球第四大汽車市場，本土汽車製造商的市占率超過90％，目前混合動力車及輕型小型車的需求強勁。日本向來以外國汽車難以進入聞名，如果比亞迪能夠成功打開日本市場，意味著該公司可能在任何海外市場都能取得成功。

比亞迪自1月底開始在日本市場銷售純電動SUV ATTO 3，邁出全面進入日本乘用車市場的第一步。多位經銷商透露，比亞迪的目標是到2025年每年在日本銷售3萬輛電動車，該公司計劃同年建成由100家經銷商組成的銷售網，平均每家經銷商年均銷售300輛汽車。此一目標頗具雄心，因為目前日本汽車界認為，年均銷售200輛汽車的經銷商業績已經遠高於平均水準。

在海外市場，比亞迪已經連續兩個月銷量突破3萬輛。2023年前11個月，比亞迪海外銷量累計達到20.67萬輛，是2022年全年的三倍多。

界面新聞報導，比亞迪內部員工透露，目前公司海外相關職缺只招募內部員工，職缺大多與機械、汽車、自動化類相關，對於面試者英語水準有一定要求。而海外工作待遇普遍較好，以歐洲為例，除了基本工資及績效獎金，每天還給80～100歐元補貼。