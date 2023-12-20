軟體大廠Adobe基於難以取得歐盟和英國反托拉斯主管機關批准，宣布放棄200億美元收購雲端設計平台Figma案，Adobe將支付10億美元分手費給Figma。

市場將Adobe與Figma分手視為利多，Adobe股價繼18日收高2.47％後，19日早盤揚升0.46％，報601.88美元。

Adobe和Figma於18日宣布，雙方同意終止這起現金和股票收購交易，因為交易恐難獲得歐盟執委會和英國競爭及市場管理局（CMA）批准。

Adobe棄購Figma反映全球監管環境日益嚴苛，部分主管機關對於科技收購案的審查比以往更嚴格。

英國CMA在11月稍晚示警，Adobe收購Figma可能危害創新。CMA表示，在經過詳盡的調查後，發現交易可能消除兩家公司在產品設計軟體的競爭、降低創新，並讓Adobe旗艦產品Photoshop和Illustrator不再遭受Figma威脅。

歐盟執委會11月也釋出相似顧慮，給予Adobe機會回應歐盟疑慮。

Adobe執行長納拉言（Shantanu Narayen）18日表示，Adobe極不認同主管機關調查發現，但「相信Adobe與Figma各自維持獨立，符合雙方最大利益。」

兩家公司曾簽署交易終止協議，收購案若破局，Adobe得支付Figma10億美元分手費。

Adobe去年9月同意將Figma納入麾下，寫下公司史上最大規模收購案。這起交易令投資人大感意外，部分投資人擔心Adobe買貴了，導致交易宣布次日，Adobe股價崩跌17％。

Adobe耕耘人工智慧（AI）多年，並已利用AI來提升核心產品效能，投資人將Adobe視為AI領域的要角之一，該公司也不再需要藉由大型收購案來展示雄心。在AI利多加持下，今年截至18日止，Adobe股價躥揚78％。