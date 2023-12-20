德法荷在內的歐洲七國18日共同宣布，承諾在2035年之前，將排放二氧化碳的發電廠從電力系統剔除，實現零碳排目標。

立下此目標的國家包括奧地利、荷蘭、比利時、盧森堡、德國、法國及瑞士。瑞士雖非歐盟成員國，但部分氣候政策與歐盟同步。

這七國發電量占歐盟生產的電力將近一半，主要因德國和法國發電量高居歐洲前二名。

七國在聯合聲明中指出，歐盟現有氣候措施可望引領歐洲，航向2040年電力部門幾乎零碳排目標。七國同意一起加快腳步，可助他們攜手規劃基礎設施，確保布建足夠的電網及儲能設備，將大量低碳電力整合到電網跨境流動。

荷蘭看守能源部長傑騰（Rob Jetten）表示：「這幾個國家的電力系統緊密相連，部分區域因離岸發電潛力受惠，其他地區得益於儲能。」

歐洲環境署（EEA）資料顯示，2022年歐盟電力41％來自再生能源，但各國的電力排碳係數相差甚遠。像奧地利再生能源發電的占比已超過四分之三；法國7成電力仰賴零碳排的核電；波蘭燃煤發電比例高，是歐盟電力排碳係數最高的國家。

照歐洲能源智庫Ember的模型，2035年之前，全歐電力部門達到幾乎百分百脫碳的目標不無可能。到時候風力和太陽能發電提高到總發電量80％，燃煤與天然氣發電大致被淘汰。

Ember指出，欲實現零碳電力目標，對再生能源和電網的前期投資，就多達7.500億歐元（約台幣26兆）。不過到2035年，化石燃料支出大幅降低的緣故，比起目前的計畫，各國可望省下不少錢。