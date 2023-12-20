歐盟執委會稍早對社交平台X展開正式調查，以釐清X對非法內容及假消息的處理方式是否違反歐盟法規，是歐盟《數位服務法》上路以來首度調查的對象。

X稍早於官方帳號發文表示：「本次調查不應受政治影響且應遵守法規。X致力為所有用戶提供安全且包容的環境，一直以來維護言論自由。」

今年8月歐盟《數位服務法》上路後率先規範大型網路社交平台及搜尋引擎，預計明年2月規範對象擴大至所有網路服務。今年10月以巴衝突加劇後，X、TikTok及臉書充斥假消息而遭到外界撻伐，令歐盟加速展開調查。

歐盟先前已要求上述幾家網路平台提交資料，近日率先針對X展開正式調查，主因是去年底特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）買下X後裁掉大批內容及安全審查人員，令歐盟質疑X未能嚴格把關網路內容，也缺乏管道讓使用者投訴。

歐盟內部市場專員布雷頓（Thierry Breton）表示：「歐盟對X展開調查象徵大型網路平台『大到不在乎』的時代即將落幕。」若調查發現X確實違法，最高可能面臨全球年營收6％的罰金。

歐盟這次調查除要釐清X是否依循法規打擊網路假消息之外，也想了解X推出的「社群筆記」是否發揮作用。該功能讓使用者幫忙查證貼文內容真實性並回報資料來源。雖然歐盟執委會無預設立場，但質疑該功能對歐洲語言的貼文內容難以發揮相同效果。

歐盟也將一併調查X的藍勾勾認證機制是否形同虛設。推特時期只有追蹤人數達到一定門檻且貼文內容公認具真實性的帳號才能獲得藍勾勾認證，但後來改成付費訂閱制後反而讓不少用戶開始質疑藍勾勾認證帳號的內容可信度。

歐盟表示這波調查沒有期限，將持續針對各種疑慮收集事證。倘若歐盟在調查後確定X平台違法，X平台仍有機會加以改進。