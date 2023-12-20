美國年終購物旺季進入最後倒數，蘋果兩款新版智慧表Series 9和Ultra 2因血氧偵測功能涉及專利侵權，本周起暫停在美國販售，市場憂心停售恐打擊蘋果本季業績，引發股價下挫。
消息拖累蘋果18日股價收低0.85％，19日早盤平盤震盪，報195.91美元。今年至18日止，蘋果股價累計勁揚逾50％。
蘋果宣布自12月21日起，停止在線上銷售Series 9和Ultra 2，實體商店將於24日耶誕夜後停賣，海外市場則不受影響。
蘋果與醫療技術公司Masimo爆發血氧功能專利侵權紛爭，美國國際貿易委員會（ITC）於10月26日下令，禁止蘋果在美國販售具該血氧偵測功能的智慧表。
美國拜登內閣有60天的時間否決禁令，期限至12月25日止，不過蘋果決定提前行動，本周起將在美國停售兩款產品。
若白宮沒有否決禁令，意味著蘋果自12月26日將無法進口有血氧偵測功能的智慧表，以及打造這項功能的零件。倘若禁令生效，蘋果表示將盡一切努力，盡快恢復兩款智慧表銷售。
蘋果表示，先前已購買Series 9和Ultra 2的客戶，產品不受任何影響，兩款手表在美國以外市場仍持續販售。
蘋果透過聲明稿表示，「蘋果團隊焚膏繼晷打造產品與服務，提供客戶具業界頂尖的健康和安全功能。蘋果強烈不認同ITC的禁令，將透過各種法律和技術方法，確保能向客戶提供智慧表產品。」
Masimo在聲明稿寫道，ITC的裁定顯示，「即便全球最強大的企業也要遵守法律。」
蘋果營收已連續4季萎縮，在年終購物旺季突然宣布停售兩款智慧表，本季營收恐再次下滑。不過蘋果仍有機會扭轉局面，取決於消費者是否會在蘋果停售前掀起暴買潮。
值得一提的是，年終旺季進入最後一周，包括百思買、沃爾瑪和亞瑪遜等零售巨擘，皆積極降價刺激買氣，將Series 9基本款的價格由399美元降至329美元，Ultra 2的售價由799美元砍至750美元。
蘋果的穿戴式、家庭和配件部門是第三大營收來源，2023年度創造398億美元營收，分析師估計智慧表占238億美元。
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