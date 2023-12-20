根據聯準會（Fed）發布的一項調查顯示，2022年約有58％的美國家庭持有股票，該比重不僅超出2019年的53％，並還創下該調查開始以來的新高紀錄。這些持股家庭有些是直接持有；有些是透過基金、退休帳戶或其他管理帳戶間接持有。
該份調查結果讓外界對於疫情期間投資股票，如何重塑美國個人財務有了最全面性的了解。疫情爆發時期，許多擁有額外現金的民眾被迫待在家中，因此開啟他們首次買股行為。另外證券交易公司祭出免手續費優惠，也讓股票投資成本比以往更加便宜。
例如Robihood與WeBull等網路券商推出的app，讓民眾可透過手機進行股票交易，且不用手續費。更早之前，嘉信理財、TD Ameritrade與E*Trade等也在2019年底取消手續費。富達與Schwal則在2020年開放零股交易。
Webull U.S.執行長丹尼爾（Anthony Denier）表示，疫情與免手續費「創造全新一代的投資者」。
雖然多數美國家庭透過像是401(k)等退休帳戶持有股票，不過在最近幾年愈來愈多民眾卻直接投資個股。調查發現，直接投資股票的家庭比重從2019年的15％升高到2022年的21％，創下1989年開始該調查以來的最高紀錄。
由於直接買股的民眾不斷增加，新進者投資金額通常比長期持股者還少。美國家庭直接持股金額中值經通膨調整後，較2019年近砍半到2022年的15,000美元。
此外自2019年到2022年這段期間，各收入階層的持股家庭都出現增加，但又以中高收入家庭的增幅最大。過去三年美股迭創新高，也讓家庭淨財富在經通膨調整後激增37％，為該調查以來的最大增幅。
根據經濟合作暨發展組織的統計，2022年美國家庭的金融資產有39％是股票，該比重高出多數調查國家。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：