根據聯準會（Fed）發布的一項調查顯示，2022年約有58％的美國家庭持有股票，該比重不僅超出2019年的53％，並還創下該調查開始以來的新高紀錄。這些持股家庭有些是直接持有；有些是透過基金、退休帳戶或其他管理帳戶間接持有。

該份調查結果讓外界對於疫情期間投資股票，如何重塑美國個人財務有了最全面性的了解。疫情爆發時期，許多擁有額外現金的民眾被迫待在家中，因此開啟他們首次買股行為。另外證券交易公司祭出免手續費優惠，也讓股票投資成本比以往更加便宜。

例如Robihood與WeBull等網路券商推出的app，讓民眾可透過手機進行股票交易，且不用手續費。更早之前，嘉信理財、TD Ameritrade與E*Trade等也在2019年底取消手續費。富達與Schwal則在2020年開放零股交易。

Webull U.S.執行長丹尼爾（Anthony Denier）表示，疫情與免手續費「創造全新一代的投資者」。

雖然多數美國家庭透過像是401(k)等退休帳戶持有股票，不過在最近幾年愈來愈多民眾卻直接投資個股。調查發現，直接投資股票的家庭比重從2019年的15％升高到2022年的21％，創下1989年開始該調查以來的最高紀錄。

由於直接買股的民眾不斷增加，新進者投資金額通常比長期持股者還少。美國家庭直接持股金額中值經通膨調整後，較2019年近砍半到2022年的15,000美元。

此外自2019年到2022年這段期間，各收入階層的持股家庭都出現增加，但又以中高收入家庭的增幅最大。過去三年美股迭創新高，也讓家庭淨財富在經通膨調整後激增37％，為該調查以來的最大增幅。

根據經濟合作暨發展組織的統計，2022年美國家庭的金融資產有39％是股票，該比重高出多數調查國家。