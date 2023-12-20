受到美國指標房貸利率跌到6字頭，美國建商信心指數在連衰4個月後終於止跌回升。經濟學家並預估，房地產市場已度過高利率衝擊的谷底，各項數據都顯示，房市交易正在回春。
全美住宅建商協會（NAHB）與富國銀行18日共同發布報告顯示，12月建商信心指數上揚至37點，繼連4個月下滑後終於翻紅，該指數曾在11月跌至34點，創2022年12月以來新低。
此外，12月份的平均降價幅度維持在6％，中西部和南部的建商銷售狀況則是按月增幅最大，均增加4個百分點。
NAHB會長胡伊（Alicia Huey）指出，「先前因為認為價格過高而離開市場的潛在買家，現在正重新考慮買房，過去一個月房貸利率大跌約50個基點，建商呈報客流量有所增加。」
房地美日前公布數據指出，30年期固定房貸平均利率連續七週下滑，上周降至6.95％，創8月初以來最低。10月最高時一度飆至7.79％。
之前由於利率飆升，建商自夏季以來被迫降價，以提高買家購買意願及負擔能力。調查顯示，12月時，有36％的建商降價出售，為2022年11月以來的最大占比；另外6成的建商則表示採取某些行銷優惠策略，兩者均和11月數據持平。
過去兩年利率飆升期間，現任屋主不願放棄已鎖定的低利率房貸，影響房地產市場買賣，因此今年上半年時潛在買家轉向新建案，7月時NAHB買家流量指數達到40的今年新高。
在10月最後一波升息的情況下，買家流量在11月開始減少並降至21，為2022年12月以來的最低點，12月潛在買家流量回升至24。
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