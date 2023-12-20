烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，軍方提議再徵召45萬至50萬人入伍，這是烏克蘭與俄羅斯戰爭戲劇化的一步。
澤倫斯基在年終記者會表示，這是「高度敏感」的議題，在送交國會審議前，軍方和政府仍在討論。
自俄羅斯去年2月全面入侵烏克蘭以來，兩軍交戰至今，兩國均將軍隊傷亡人數視為國家機密，但是美國官員估計死傷人數高達數十萬人。
烏克蘭軍隊人數不詳，不過基輔過去曾表示約達100萬人。俄羅斯在戰爭期間已擴增兵員，今天並表示打算增至150萬人。
澤倫斯基說：「我表示我們需要更多理由支持這項行動。因為首先，這是人民的問題。其次，這是公平問題，是防衛能力問題，同時也是財政問題。」
烏克蘭最初可以看到數以萬計的人排隊，志願從軍保衛國家，當局如今嘗試徵召更多兵員，以接替前線的戰士。
當局已就如何改善徵召程序，閉門討論好幾個星期。社群媒體影片顯示官員在健身房和度假勝地發放徵召令，引起部分烏克蘭民眾反感。
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