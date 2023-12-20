又有聯準會（Fed）官員出面為明年3月降息預期降溫。舊金山聯準銀行總裁戴莉（Mary Daly）18日接受華爾街日報專訪時指出，由於今年通膨大幅改善，Fed展望2024年降息是適當做法。不過現在揣測何時降息仍為時過早。
戴莉表示，美國通膨若延續最近幾月穩定下滑走勢，即使Fed明年降息三次、基準利率仍處於限制水準。她解釋為避免通膨下降時維持名目利率不動，將導致經通膨調整後的「實質」利率上升，並提高「利率過度緊縮」可能性，戴莉認為降息是合適舉動。
只不過目前猜測Fed明年會在何時改變政策立場還言之過早。她說未來數月通膨與經濟前景可能出現變化，迫使Fed須維持高利率更長時間。但也有可能通膨降溫加速或就業市場大幅疲軟，讓Fed有理由採取較寬鬆政策。
同一天克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）也聲稱，市場對於明年提前降息押注有點過頭，她認為現今焦點應放在貨幣政策應維持在限制性水平多長時間，讓通膨能即時回到2％目標。
芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）則三度接受媒體專訪，直言市場想法有點過頭，並稱Fed不會對未來政策進行臆測性辯論。古爾斯比今年在貨幣政策會議上擁有投票權，戴利與梅斯特則在明年有投票權。
儘管Fed官員多次企圖打消市場對明年初降息期望，不過據FedWatch工具顯示，交易商押注Fed明年3月降息機率仍高達66.7％，大幅高於一周前的42.3％。
華爾街對於Fed明年降息前景也看法不一，美國銀行分析師加彭（Michael Gapen）發布報告預測Fed明年共降息四次，分別在3、6、9與12月。至於被視為華爾街最樂觀的高盛經濟學家海濟斯（Jan Hatzius）同日則預測Fed明年至多降息五次。其中明年3到6月將連降三次，下半年則再降息兩次。不過全球最大資產管理公司貝萊德分析師（Rick Rieder）卻表示，市場對Fed明年3月降息的預期可能有點過早了。
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