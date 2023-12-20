日圓匯率近一個月走勢

日本央行（日銀）19日結束為期兩天的會議，一如外界預期維持超寬鬆貨幣政策，顯示該行等待更多薪資上漲足以支撐通膨維持在2％目標的證明。不過，日銀總裁植田和男坦言目前很難擬定退場計畫，此話澆熄市場認為短期內將結束負利率的預期，日圓聞訊重貶，對美元下探145支撐。

植田在記者會意外維持鴿派論調，令日圓貶勢更重，歐洲盤重貶1.5％至144.90日圓兌1美元。日圓重貶則激勵日股大漲，日經225指數終盤勁揚460點或1.4％，收在33,219點。日10年期公債殖利率則走低3個基點至0.635％。

植田重申，若有必要，將不猶豫地進一步採取寬鬆措施。他提到通膨達到2％目標的機率增加，日本經濟逐漸回溫，但也表示前景存在極大的不確定性，必須謹慎觀察金融和外匯市場動向以及對日本經濟與物價的影響。

他並指出，將觀察明年春季的薪資增長是否足以帶動消費。

日銀決議將短期利率維持在負0.1％，日本公債殖利率曲線控制（YCC）政策目標仍設在0％，10年期公債殖利率參考上限1％維持不變。

日銀意外沒有釋出即將改變政策的線索，維持一貫的鴿派論點，澆熄市場期待，使得日圓聞訊重貶。交易商原以為日銀會調整說法、暗示短期內結束負利率的可能性。

植田表示，儘管物價和薪資明顯朝向正確的方向前進，但市況仍然不明朗。他說：「通膨整體趨勢加速朝向我們物價目標的機率逐漸增加，但我們依舊需要觀察是否正向的薪資通膨循環會如願發生。」

荷蘭合作銀行（Rabobank）外匯策略部主管佛利（Jane Foley）表示，「從日圓的走勢來看，清楚反映市場有些失望，認為植田並未針對退場政策預鋪道路。」

SMBC首席外匯策略師鈴木指出，「在會議之前，市場預期日銀聲明會作出調整，日圓貶值不太可能成為趨勢，因為市場仍預料明年1到3月將調整政策。」