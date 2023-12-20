越南瘋醫美，在網路社群媒體的討論熱度日增。根據iBuzz（2023）越南醫美網路輿情分析顯示，越南消費者對於醫美或整形的認知大部分是受韓流的影響，例如討論韓星保持年輕的方法、韓籍醫生在越南診所進行醫美服務、當地網紅開箱到江南醫美診所的經驗等。此外，來自美國的醫美儀器、通過美國FDA認證的填充物和施打技術，也是網友經常提及的重要項目。
雖然近年越南醫美診所林立，但也產生許多醫美失敗的不良案例與醫病糾紛。根據統計，越南每年有2.5萬至3.5萬件醫美失敗的案例，而絕大部分是由非法醫美所引起，包括無執照開業、療程後傷口持續腫脹、成效不如預期、甚至有消費者在麻醉過程中死亡等。這些問題驅使消費者在網路上主動尋找有執照、有經驗、有名氣、甚至搭配網紅開直播展示專業施作流程的醫美診所，來避免遇到問題但診所卻不負責的消費糾紛。而有鑑於消費者容易落入不良醫美診所過度促銷的陷阱，致使負面個案發生，胡志明市政府在2022年底也除罰不少不合法的醫美診所。
■我智慧醫療與醫美技術，切中越南剛性需求
根據我國衛福部統計，2020年越南進口我國的醫衛產品金額為2.88億美元，其中醫材占近9成，進口金額約2.57億美元。我國醫療與醫美診所、醫學機構技術與醫療水平備受國際認可，每年有數萬名醫生向海外傳授台灣經驗。
我國在Covid-19疫情中，更成功將醫療產業結合聞名國際的資通訊技術升級成精準醫療，讓民眾從預防、診斷到治療，都能夠獲得完善的照顧。在醫美與整形方面，更是亞洲最新學習和引進韓國與歐美國家先進技術的地區，切中越南市場醫療保健與醫美整形市場的剛性需求。
不過，要擴展越南健康與醫美市場，台商必須先熟悉當地法規，才能收事半功倍之效。
■越南醫療器材進口法規
醫療器材進口越南的主管機關為越南衛生部，其負責制定所有健康照護體系之醫療器材進口及分類準則，衛生部下屬的醫療器材司則為直接主管單位。
越南政府根據全球標準GHTF（Global Harmonization Task Force）將醫療器材分類為A、B、C、D類，由風險低至風險高排序。在申請進口准證時，越南政府准許申請人自行對於器材進行分類，以簡化分類過程並節省成本。
其中，風險中至高的C、D類器材可透過獲得美國FDA、澳洲TGA、加拿大衛生部、日本厚生勞動省或歐盟成員國、英國及瑞士、韓國食藥署等機構所核發之自由銷售證明而可採取快速通關註冊，讓進口商可迅速取得進口准證與市場自由銷售註冊號。
越南法規針對上述A、B類的器材只需向當地衛生廳宣告產品，即可取得註冊號；C、D類醫材則須向衛生廳申請註冊。未採取快速通道的產品審核時間最長90天，若採快速通度可縮短至最短10天。A、B、C、D類醫材的註冊號為永久有效。
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