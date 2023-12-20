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數位技術的快速進步正推動世界經濟與社會的結構性變化，數據是這些變化的核心。在Web2的時代，Google、Facebook等大型科技公司提供免費的平台和服務來換取用戶的個人數據，這些公司再透過廣告和數據驅動的服務來產生收入，數據是這些公司的寶貴資產。社會各界對少數公司掌握大量數據和因此產生的權力感到擔憂，在「數據共享」中，數據所有權的討論度愈來愈高。各國政府也積極尋求新技術來發展數據經濟，但監管也更加嚴格。

■Web3技術將數據所有權 歸還給個人

Web3是基於區塊鏈技術和去中心化網絡等技術，讓用戶能擁有自己數據的控制權，可以選擇儲存數據的位置、決定誰可以訪問、或透過出售來貨幣化數據。也就是說，讓個人用戶從線上服務消費者，轉為數位生態系的參與者，數據被轉化為有價值的資產，為未來的數據經濟提供動能。

多年來，大型公司收集、儲存、整合和出售數據以獲取利潤，一旦用戶擁有自己的數據，同樣須有相應的責任來扮演這個角色，自主式匯集和管理個人數據。而這也引發數位落差的問題，因為用戶通常不太了解數據經濟的樣貌，其是否做好準備，或是否想直接參與生態系，尚有待觀察。

數據的收集和使用是數據經濟活動的關鍵部分，需要克服的最大技術議題是數據孤島的現象，每個孤立的數據在結構、品質和標準等方面往往有差異。合作是實現數據使用的全部潛在效益的第一步。Web3中的數據聯盟為用戶數據提供新模式，用戶不再單獨於市場上出售他們的數據，而是將用戶的數據打包出售。用戶的數據被捆綁至單一數據產品中，這對數據購買者來說極具吸引力，個人也能分享數據產生的利潤。

例如Swash是一個透過代幣獎勵用戶的Web3數據聯盟，其主張數據提供者和購買者間的透明關係是互惠互利的，提供購買者高品質數據的同時也獎勵用戶，形成一種協同關係。

■新創在數據經濟中蓬勃發展

在數據驅動的時代，我們經常從各式產品或設備不斷產生有價值的數據，許多公司和個人正在尋找將數據資產化和貨幣化的方法，吸引新創參與，促進數據經濟蓬勃發展。許多新創公司開發可以讓用戶數據在匿名情況下，控制、使用自己的數據並從中獲利的方法。例如Ocean Protocol使用區塊鏈技術，建立數據交換市場，使個人能夠安全且保有隱私地利用其數據獲利。數據提供者可以將其數據直接出售給數據消費者，不需要中介機構。Ocean Protocol看到發展人工智慧對大量數據的需求，憑藉其在數據貨幣化、隱私和安全方面的創新方法，成功連結數據提供者和人工智慧開發人員，讓研究人員和新創等較小型的參與者得以參與數據經濟，並獲得加密貨幣領域投資者的資金支持。

這種模式的轉變擴大了數據經濟的定義和市場潛力，個人不僅可以一次性出售數據，還可以實時更新數據，並在每次使用數據時獲得獎勵。透過私有化認證，數據品質得到提升，進而幫助更準確的分析。

■促進數據共享並保護隱私

透明度必須成為數據共享過程的首要任務。隨著Web3和去中心化技術的興起，讓用戶了解他們的數據是如何被收集、儲存和使用。然而，去中心化並不能確保數據隱私，個人意識到潛在風險並採取措施保護其個人數據變得更加重要。

為了解決這些問題，探索使用零知識證明（Zero-Knowledge Proof）和同態加密（Homomorphic encryption）等隱私強化技術應運而生。這些技術允許安全共享數據，但無需實際共享數據本身。例如美國新創公司TripleBlind建立一種專有算法，在各方不用彼此透露任何資訊，或在各方之間移轉任何數據的情況下，允許共同獲取整合各方數據後的見解，解決數據隱私的挑戰。

■數據與Web3技術 結合應用的課題

Web3在個人數據所有權和貨幣化發揮重要作用，改變我們使用網路的方式。然而，Web3也面臨一些待解決的問題。在可擴展性方面，隨著更多的用戶和交易發生在去中心化網絡上，系統需要高效率處理大規模交易，代表要具備更強大的處理能力，相對也會產生較高的成本。再者，不同網絡之間的互操作性也是廣泛採用後會面臨的障礙。在治理監管上，去中心化是web3的本質特徵，與現有的傳統監管模式的網路中心化特徵相反，監管範圍和主體識別的明確化，以及如何融入現實世界的監管體系，都是實現大規模採用之前需要克服的挑戰。