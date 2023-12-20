昔日風光有百年歴史的日本電機巨頭東芝（Toshiba），因財報造假等醜聞纏身營運一落千丈，最終落得被收購易主的命運，今天（20日）正式從東京證交所下市，結束74年上市歴史。

東芝今年9月宣布，接受日本產業夥伴（JIP）領銜的財團以140億美元收購，東芝11月召開臨時股東會通過私有化。

目前尚不清楚JIP入主東芝後，這家百年大廠會朝什麼方向發展。但東芝被收購後繼續留任的執行長島田太郎（Taro Shimada），預料會專注在高利潤的數位服務。

麥格理證券日本研究部門主管索恩（Damina Thong）表示：「東芝的終極困境，是不當決策加上運氣不佳造成的。」

日本政府將密切注意私有化後的東芝，該公司雇用約10.6萬員工，部分業務被認為攸關國家安全。

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