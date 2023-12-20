由於日本央行決定維持超寬鬆貨幣政策，投資人預期美國聯邦準備理事會（Fed）明年也將放寬貨幣政策，數度降息，美股今天收高。

道瓊工業指數上漲251.90點或0.68%，收37557.92點。

標準普爾指數上漲27.81點或0.59%，收4768.37點。

那斯達克指數揚升98.03點或0.66%，收15003.22點。

費城半導體指數上揚21.767點或0.53%，收4125.555點。（譯者：陳政一）1121220

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