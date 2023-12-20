為了減輕中產以下民眾購屋的負擔，內政部推動「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」，俗稱房貸補貼計畫，符合資格的民眾可拿到3萬支持金，從6月1日起開放線上申請，專案即將在下周五（29日）截止受理，請民眾記得把握時間。
申請條件包括資格，僅有1筆自用性質購置住宅貸款；名下持有房屋1戶以內；110年度家戶所得合計在120萬元以內；原始核貸金額台北市850萬以下、其他縣市700萬以下。行政院特別提到，台北市購屋總價需要在1200萬以下，其他縣市總價需要1000萬以下。
截至11月底，已經有超過73萬戶申請，累計逾46萬合格戶領到3萬支持金，等於發放超過138億。國土署提醒，專案申請至今年12月29日下午5時止，申請程序簡單便利，請民眾把握機會。
國土署提到，只要上「中產以下自用住宅貸款戶支持專案線上申請網站」進行申請，如對專案有疑問，歡迎在週一到週五早上8時到下午6時，撥打諮詢專線（02）2162-1239洽詢。
根據目前申請狀況，排名前5大行庫為土地銀行、台灣銀行、合作金庫銀行、中國信託銀行及華南銀行，占總核定數4成。如果按照貸款地區進行排名，以高雄市戶數最多，約有7.3萬戶，新北市居次，桃園市及台中市為第三。
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