為了擺脫長年租屋、擔心漲房租的困擾，一位網友透露，自己當天看完一間中古屋就直接下訂，原本開心向親友分享買房的喜悅，沒想到他們一股腦提出5大負面看法，原po坦言心情受到很大影響。對此不少網友紛紛打氣「把這些當能量跟養分 用時間來證明吧」、「你的決定是對的 相信自己就好」、「我2年前買大樓當天看完 隔天下訂金2年後交屋 漲到不要不要的 」。
該名網友在臉書社團「買房知識家 A你的Q」發文指出，他最近看到一間中古屋，剛好符合自己需求，當天就直接下訂，格局大小樓層很適合，價格也可以負擔，心裡暗自高興，終於不用再租房了，也不必幫房東繳房貸及擔心隨時會漲房租。
原po說，自己跟親朋好友談起買房的事，沒想到大家都是不好的回覆，包括「什麼？當買房像買菜一樣？這麼隨便；蛤？怎麼會買那個地方？根本不會增值；那種地方買這個價格？你傻嗎？；幹嘛不要買新的？中古的問題很多；幹嘛不多看幾間再決定，哪有人看房看一間就下訂？」。
「明明買房是一件開心的事，自己卻被搞得很鬱卒。」原po表示，他知道付錢的是自己，住的也是自己，但親友這些話還是會影響到心情。
貼文曝光後，釣出一票人分享自身買房經驗「我當初買房也被一群同事嫌棄到不行，說買貴了多少等，時至今日逾17年，當初嫌棄的同仁有的還在租屋，有的賴在家中」、「我兩次買房子都是，走進去感覺很舒服立刻下斡旋，都住得很舒服」、「我跟先生買房都是15分鐘內做好決定 到現在都一直受到房子的照顧」、「我前後看了10分鐘左右就決定了比你有勇氣」、「我是中元節那天早上去看房，看完回家普渡完就去簽約」。
還有網友提到，他利用一周五天的下班時間去看完大概共7個建案，然後週末就選一個買了，下訂金跟頭期款。兩年後順利交屋，漲到一個不要不要的，當初想買兩間被家人勸退，只買了一間，現在家人覺得有點後悔，千金難買「早知道」。
此外，也有網友認為「不要管其他人說什麼，我當初買房時也是父母反對、朋友同事唱衰，但現在我的房子漲2倍」、「妳喜歡的一間重要 勝過於妳看一堆 勉強挑一間」、「單純的忠於自己就好，你的感受才是最重要的」、「他們有出錢嗎？沒有就請他們閉嘴」、「他們表達方式讓你覺得有壓力，我反而很羨慕，我們家就是冷漠 不管說什麼 沒人會理你」。
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