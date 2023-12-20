美加智庫今天公布2023年人類自由指數報告，在165個司法管轄區中，瑞士蟬聯人類自由指數最高國家，台灣排名第12位，為亞洲最高。中國則排名第149位。
美國智庫卡托研究所（Cato Institute）和加拿大菲沙研究所（Fraser Institute）今天發布2023年度人類自由指數（Human Freedom Index, HFI）。
報告指出，Covid-19病毒大流行後，人類自由嚴重惡化，許多領域自由度都呈現下降趨勢，法治自由顯著下降，行動、言論、集會結社與貿易自由也呈現惡化。在調查的165個司法管轄區，人類自由度平均指數也略有下降，從2020年的6.79，下降至2021年的6.75，人類自由度在2019到2021年度下滑。
瑞士再度蟬聯人類自由指數最高國家，其次為紐西蘭、丹麥、愛爾蘭，愛沙尼亞與瑞典並列第5。第7至第10則為冰島、盧森堡、芬蘭與挪威。台灣排名第12位，為亞洲最高。日本第16、南韓第28，中國在165個司法管轄區內的人類自由指數排名第149，最低為敘利亞。
在區域方面，自由度最高的是加拿大與美國所在的北美、西歐與大洋洲，中東與北非、撒哈拉以南非洲與南亞的自由度最低。
台灣以總分8.56，排名第12。其中，個人自由度以8.98，排名第12；經濟自由以7.79，排名第11。
人類自由指數是依據包括個人、公民與經濟自由等廣泛的評估數據，呈現全球的人類自由狀態。人類自由是一種社會概念，認可個人的尊嚴，其定義為消極自由或未受到強制約束，涵蓋全球98.8%人口。2023年人類自由指數係依據2021年數據，因為這是能取得充分數據的最近一年，涵蓋165個司法管轄區。
2023年人類自由指數是使用86個不同的個人和經濟自由指標做評比，評估領域包括法治、保障與安全、移動、宗教、集會結社與公民自由、言論與資訊、人際關係、政府規模、法律制度與財產權、健全貨幣、國際從事貿易自由度與規定。（編輯：陳政一）1121220
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