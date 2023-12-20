看準疫後國際旅客回流，經濟部與交通部19日共同宣布，重啟「順道觀光」補助方案。明年元月起，來台的國外商務人士如順道參加國內旅行社旅遊，將發給每人最高2000元旅遊金，金額要比疫情前提高。
2024年「順道觀光」總經費1000億，經濟部貿易署指出，預計可補助20場會議或展覽，每場最高金額50萬。以每場能補貼250人來說，總受益人數約5000人。如果經費用罄，觀光署有說會考慮再加碼。
貿易署昨日舉辦「永續會展．邁向淨零」活動，由署長江文若與觀光署長周永暉共同宣布這項消息。江文若表示，為鼓勵國際商務客來台參加會展時順道觀光旅遊，行政院跨部會討論，決定明年發給每人旅遊補助經費2000元。
「順道觀光」並非新方案，但新冠疫情席捲後全面停辦，2019年是最後一年，當時每位國外客補助1200元，2024年等於是疫後首次重啟。
台灣每年光是國際會議就有好幾百場，展覽活動也不少。這次決定加碼補助，主要是過去1200元不夠，吸引力不足，因此提高到2000元。
貿易署指出，畢竟商務客消費能力比一般消費者還高，希望能把國際商務客變觀光客，也因此會議或展覽期間不計算，適用時間需為前3後3兩段時間。
補助方式採團客方式，也就是國外客須參加相關旅行社行程，由團報方式受理，不接受自由行個別請領。
至於原本貿易署就有一個「買主優惠服務」，提供參展外商機票、住宿、交通費補貼，每案上限100萬。貿易署說旅遊金是鼓勵觀光消費用，跟買主補助不衝突，兩者可合併申請。
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