運輸業拚減碳！國內外送巨頭Uber Eats與電動機車龍頭Gogoro宣布近10億元的「綠色永續外送方案」，這是台灣外送產業最大規模合作案，協助外送合作夥伴選用綠色運具，目標是由綠色運具完成消費者的外送訂單比率，於2025年時從目前的20％提高到40％。

Gogoro台灣總經理姜家煒表示，台灣已經有26％的機車物流使用Gogoro的電池交換系統，在與Uber Eats聯手，共同為外送合作夥伴量身打造購車與電池資費方案，鼓勵更多人加入綠色運具行列，樹立產業永續轉型新典範。

Uber Eats台灣總經理李佳穎說，將於2040年於全球營運市場達到100％的零排放運具使用率目標，並於2030年實現全面汰除一次性塑膠包材，透過與Gogoro成為策略夥伴，雙方提出最大規模的永續外送方案，帶來永續電動機車與智慧電池交換技術的最佳選擇。

經濟部次長林全能表示，樂見Uber Eats訂定目標在2年內要將電動機車比率倍增，經濟部會持續穩定推動補助政策，與業者共同達成淨零目標，期許Gogoro相關方案能成為外送產業的示範案例，引領更多同業投入電動機車的應用領域。