中華航空機師、空地勤、修護及內勤2011年自發性組成「華航志工社」，目前有逾百名社員，堅持「取之於社會、用之於社會」的核心理念，每年固定前往鄰近或偏鄉學校授課，鼓勵學童培養國際觀，並傳遞航空知識，12年來已教授近2萬名學童。

華航志工教學活動每次皆依照年齡、族群，設計不同航空主題，藉以豐富學習樂趣，促進多元成長。華航志工社今年上半年已造訪5所學校，下半年再造訪6所學校，昨日前往桃園溪海國小，向4年級學童分享客艙組員的工作內容、機上安全示範以及客艙介紹等，讓學童更了解航空產業，學生反應熱烈。

活動主講人、華航空服員蟻惠文表示，某次工作中偶然認識到志工社，得知其理念是回饋社會，與自己希望為社會盡心力的想法相同。昨日的主要教學內容是介紹華航與空服員的工作，也分享小朋友最有興趣的寶可夢彩繪機。

空服員張云薰表示，小朋友對航空業很好奇、問題很多，互動起來很有成就感。她記得有次關懷弱勢的年終圍爐中，被分配到與小朋友們同桌，孩子們很乖、做事自動自發，臉上卻沒有什麼笑容，也不太願意互動，得知是小朋友曾經歷不好的經驗後，她就多花點時間聊天，終於讓他們臉上多了一點笑容。

華航志工社自2012年開始，已教授近2萬名學童，每年2至3次的志工教學，以鄰近華航總部的桃園地區優先，也會金門、台東等偏遠地區學校。志工社也在每年三節關懷弱勢長者，並響應國際淨灘活動，發揮自身能力並投入資源至社會公益。

華航致力企業永續發展，持續獲得國內外獎項肯定，近日也再傳捷報，連續8年入選道瓊永續指數（DJSI）新興市場成分股，也是台灣唯一獲選的航空公司，其中社會面向長年為航空產業最高分。2023年台灣企業永續獎也囊括5大獎項，首度參賽即奪下「台灣10大永續典範企業獎」最高榮譽，「社會共融領袖獎」也自2017年起第6年獲獎。