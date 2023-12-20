金管會預計28日與業者討論《金融業白皮書》，將正式回應金融業者所提建言，以及未來的期盼。其中，隨著碳交所成立，碳金融商品服務相當受到重視，為健全碳金融商品市場，業者提出政府確立碳權資產會計準則，及建立碳排資料庫等建言，金管會未有反對意見，可望參採推進，明年擴大碳金融商品服務將有眉目。

金融總會白皮書中提到有關碳金融商品，除建議期交所發展自有碳權期貨商品、研議開放國外碳權期貨、碳權期貨ETF。「台灣碳權交易所」雖然已經成立，但是國內對碳權資產屬性等會計準則處理方式，及財務報表如何認列與相應稅法規範尚不明確，成為企業遵循及健全碳金融服務體系挑戰。

業者建議，政府應該加速公布碳權資產相關的會計、稅法規範，以利企業遵循；以及參照國際碳金融市場發展，與國內綠色金融發展途徑，鼓勵金融業者開發碳金融商品服務，擴大碳權市場影響力，落實2050年淨零碳排目標。

同時，現階段各產業、企業的碳排資訊須由金融業者自行蒐集整理，或依國際倡議機構建議的方法學設算碳排資料，欠缺具公信力且一致性的標準資訊可供遵循。

為了提高企業計算及揭露碳排量的正確性，並使金融業數據引用客觀正確，業者建議政府應成立或委由第三方公正數據專責機構，蒐集各產業與企業碳排資訊和重要生產數據，建置共同碳排資料庫；碳排資料庫則依全球行業分類標準（GICS）、永續會計準則（SASB）及主計總處行業分類標準進行產業劃分及標籤，以利與國際接軌及後續運用；碳排資料庫可主動公告各產業平均碳排強度資訊、碳排指使數，提供具公信力且標準的計算基礎。

據知，業者建言中，希望將金融營業稅從5％降至2％；開放投信基金得運用境外無本金交割遠期外匯（NDF）作為新台幣匯率避險工具等建言，金管會等無反對意見，但仍需與財政部等跨部會溝通。