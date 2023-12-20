金管會預計28日與業者討論《金融業白皮書》，將正式回應金融業者所提建言，以及未來的期盼。其中，隨著碳交所成立，碳金融商品服務相當受到重視，為健全碳金融商品市場，業者提出政府確立碳權資產會計準則，及建立碳排資料庫等建言，金管會未有反對意見，可望參採推進，明年擴大碳金融商品服務將有眉目。
金融總會白皮書中提到有關碳金融商品，除建議期交所發展自有碳權期貨商品、研議開放國外碳權期貨、碳權期貨ETF。「台灣碳權交易所」雖然已經成立，但是國內對碳權資產屬性等會計準則處理方式，及財務報表如何認列與相應稅法規範尚不明確，成為企業遵循及健全碳金融服務體系挑戰。
業者建議，政府應該加速公布碳權資產相關的會計、稅法規範，以利企業遵循；以及參照國際碳金融市場發展，與國內綠色金融發展途徑，鼓勵金融業者開發碳金融商品服務，擴大碳權市場影響力，落實2050年淨零碳排目標。
同時，現階段各產業、企業的碳排資訊須由金融業者自行蒐集整理，或依國際倡議機構建議的方法學設算碳排資料，欠缺具公信力且一致性的標準資訊可供遵循。
為了提高企業計算及揭露碳排量的正確性，並使金融業數據引用客觀正確，業者建議政府應成立或委由第三方公正數據專責機構，蒐集各產業與企業碳排資訊和重要生產數據，建置共同碳排資料庫；碳排資料庫則依全球行業分類標準（GICS）、永續會計準則（SASB）及主計總處行業分類標準進行產業劃分及標籤，以利與國際接軌及後續運用；碳排資料庫可主動公告各產業平均碳排強度資訊、碳排指使數，提供具公信力且標準的計算基礎。
據知，業者建言中，希望將金融營業稅從5％降至2％；開放投信基金得運用境外無本金交割遠期外匯（NDF）作為新台幣匯率避險工具等建言，金管會等無反對意見，但仍需與財政部等跨部會溝通。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：