影響445.8萬戶的《房屋稅條例》修正案（又稱囤房稅2.0）19日獲立法院三讀通過。財政部表示，為落實新制，將配合修正涉及差別稅率基準、戶數認定、自住房屋認定標準，以及民意代表不能參加不動產評價委員會等四項子法規。

財政部官員表示，母法當中規定地方政府應訂立差別稅率，為此，財政部要提供差別稅率基準、全國單一自住一定現值以下等認定配套，相關規範要找地方政府溝通。

另因自住定義需要修正《住家用房屋供自住及公益出租人出租使用認定標準》；戶數認定方式，例如繼承共有、自然人限制3戶等認定方式也都要在子法規上說明清楚。母法規範，民意代表不能參加不動產評價委員會，以及專家、學者和性別等要達一定比率，這部分則要修正《不動產評價委員會組織規程》。

官員表示，這些子法規有些是原有法規修正、有些須訂新法，或者法規名稱要修正，皆會有預告期，蒐集外界意見。地方政府表示，相關配套要在地方議會明年3月開議時提出，並由議會通過自治條例修正，才來得及2024年7月上路、2025年5月開徵。

台北大學不動產城鄉環境系教授彭建文表示，囤房稅2.0已討論很久，這次總統大選年輕人的投票意向，決定哪組候選人能當選，執政黨選在選舉前的敏感時機通過，無疑是討好年輕人，且從各大政黨提出安心成家、555青貸購屋等政策，也都能看出對年輕人的重視。

永慶房屋指出，新制將對囤房大戶、持有多戶新屋、有大量餘屋的建商衝擊最大。全國商總主席賴正鎰表示，政府這3年推出七波打房政策，房價反而越打越高，沒有一次成功的，這次恐怕也是七傷拳，最後絕對會產生提高租金及售價，轉嫁給消費者情況，若政府執意這樣做，只會得不償失。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，囤房稅2.0修法通過，預料市場將出現五大變化，分別是「房產重新配置」、「出租換取降稅」、「捨新屋買中古」、「傾向預售完銷」，以及「大坪豪宅讓利」。