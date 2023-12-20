台積電19日突然宣布董事長劉德音於明年股東會後退休，結束6年領導，震撼業界！接棒人將是現任副董事長魏哲家。專家認為，台積電「雙頭馬車」時代結束，日後魏哲家將一人當關，迎接強敵英特爾、三星在價格與技術上的艱難挑戰。

69歲的劉德音，1993年加入台積電，於2018年6月創辦人張忠謀第二次退休時接下董座，魏哲家則出任副董事長暨總裁。「雙首長制」當時受到外界質疑，認為會有「雙頭馬車」的扞格。

但5年多下來，台積電從2018年的市值6.7兆元，暴升到如今15.2兆元，多出1.3倍，躋身全球市值前十大公司。在半導體的代工市場中，市占率高達6成，遙遙領先第2名的三星電子，完全打破當時疑慮。

劉德音說，未來希望能「退而不休」，以不同的方式回饋自己數十年的半導體經驗，並多花點時間陪伴家人。

不過網路上有人質疑劉是因為美國擴廠一事負責，但對這種聲音，工研院產科國際所研究總監楊瑞臨嗤之以鼻，他說地緣政治角力下，劉德音縱橫美日歐完成設廠布局，利用疫情下車用晶片短缺提高台積電戰略布局。

知名半導體分析師陸行之則在臉書發文下註解：「以後不會再看到雙頭馬車了」，CC（魏哲家英文名）以後大權在握，就要開始負全責。

雙首長期間，劉德音對外，嚴肅低調，魏哲家對內，幽默靈活。劉為名義上大家長，但公司設備、生產製程、客戶訂單，乃至未來營運，都由魏哲家決定，他才是實際掌權者。因此劉德音的退休，被認為影響不大。

楊瑞臨認為，台積電此時結束雙首長也是好事，劉德音負責對外與政府，基本已解決地緣政治角力間的設廠布局，接下來交給魏哲家統一管理，可望再創台積電新的商業模式。

但楊瑞臨也提醒，在「美積電」、「歐積電」創造高價值間，會面臨敵手英特爾、三星的挑戰，更要小心的是英特爾在小晶片布局上不容小覷。而且美國政府晶片補助，英特爾可能拿的又比台積電高。但他看好，以魏哲家「務實」的人格特質，可以克服這些挑戰。

劉退魏上，華南投顧董事長儲祥生認為，打破過去雙首長制，魏哲家是否能如創辦人張忠謀般位居高位、前瞻看得很遠，確實相當具挑戰性；不過，台積電已奠定專業經理人的優勢，劉德音的退休對台積電股價不會有影響。

外傳劉德音退休，要到中國大陸另起爐灶？儲祥生直言「不可能啦！」放眼望去，有哪家公司的董事長，比台積電更具競爭力，且有影響力，這個說法實現的機率是微乎其微。