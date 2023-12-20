台積電19日突然宣布董事長劉德音於明年股東會後退休，結束6年領導，震撼業界！接棒人將是現任副董事長魏哲家。專家認為，台積電「雙頭馬車」時代結束，日後魏哲家將一人當關，迎接強敵英特爾、三星在價格與技術上的艱難挑戰。
69歲的劉德音，1993年加入台積電，於2018年6月創辦人張忠謀第二次退休時接下董座，魏哲家則出任副董事長暨總裁。「雙首長制」當時受到外界質疑，認為會有「雙頭馬車」的扞格。
但5年多下來，台積電從2018年的市值6.7兆元，暴升到如今15.2兆元，多出1.3倍，躋身全球市值前十大公司。在半導體的代工市場中，市占率高達6成，遙遙領先第2名的三星電子，完全打破當時疑慮。
劉德音說，未來希望能「退而不休」，以不同的方式回饋自己數十年的半導體經驗，並多花點時間陪伴家人。
不過網路上有人質疑劉是因為美國擴廠一事負責，但對這種聲音，工研院產科國際所研究總監楊瑞臨嗤之以鼻，他說地緣政治角力下，劉德音縱橫美日歐完成設廠布局，利用疫情下車用晶片短缺提高台積電戰略布局。
知名半導體分析師陸行之則在臉書發文下註解：「以後不會再看到雙頭馬車了」，CC（魏哲家英文名）以後大權在握，就要開始負全責。
雙首長期間，劉德音對外，嚴肅低調，魏哲家對內，幽默靈活。劉為名義上大家長，但公司設備、生產製程、客戶訂單，乃至未來營運，都由魏哲家決定，他才是實際掌權者。因此劉德音的退休，被認為影響不大。
楊瑞臨認為，台積電此時結束雙首長也是好事，劉德音負責對外與政府，基本已解決地緣政治角力間的設廠布局，接下來交給魏哲家統一管理，可望再創台積電新的商業模式。
但楊瑞臨也提醒，在「美積電」、「歐積電」創造高價值間，會面臨敵手英特爾、三星的挑戰，更要小心的是英特爾在小晶片布局上不容小覷。而且美國政府晶片補助，英特爾可能拿的又比台積電高。但他看好，以魏哲家「務實」的人格特質，可以克服這些挑戰。
劉退魏上，華南投顧董事長儲祥生認為，打破過去雙首長制，魏哲家是否能如創辦人張忠謀般位居高位、前瞻看得很遠，確實相當具挑戰性；不過，台積電已奠定專業經理人的優勢，劉德音的退休對台積電股價不會有影響。
外傳劉德音退休，要到中國大陸另起爐灶？儲祥生直言「不可能啦！」放眼望去，有哪家公司的董事長，比台積電更具競爭力，且有影響力，這個說法實現的機率是微乎其微。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：