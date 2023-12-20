紅海與非洲好望角位置示意圖

紅海頻頻發生商船遭葉門叛軍襲擊事件，加劇中東局勢緊張，波及國際海運，長榮等國內貨櫃三雄也宣布改道非洲好望角。隨著愈來愈多的石油及油輪公司避開紅海區域，促使國際油價反彈，SCFI運價指數更連漲三周。美國19日則宣布成立10國聯盟，組建新部隊，在紅海南部和亞丁灣聯合護航。

市場對油市供給的擔憂升溫，國際油價18日盤中大漲，西德州原油漲幅一度達到4％，收登2周高點。歐洲天然氣價格盤中飆逾12％。19日，西德州中級原油報每桶72美元，布倫特原油再漲1.8％，最高來到78美元。但中油認為，紅海並非運油路線，近2日國際原油小漲已有反應，後續除非事件層面擴大，否則國際原油應不至於大漲。

全球貨櫃船運需求急升，上海出口集裝箱（貨櫃）運價指數（SCFI）連漲三周，集運物流公司更醞釀明年1月進一步調漲運價。據上海航交所15日發布最新數據，SCFI指數上周續漲61.31點至1093.52點，周漲幅擴大到5.93％，四大遠洋航線全面上漲，歐洲線運價更重回1000美元以上。

自以色列與哈瑪斯爆發衝突以來，獲伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」發動一系列飛彈和無人機襲擊，多艘船隻近日航行至紅海及附近水域時遇襲，國際航運企業陸續宣布暫停在紅海航行。

國內貨櫃三雄長榮、陽明、萬海18日接連宣布，暫停通行紅海，改道繞行非洲南端的好望角，或暫緩航行就地等候，受此影響船期將拉長、運價走高，貨櫃三雄19日股價應聲走揚，長榮開高走高，連續三個交易日走揚，終場大漲3.9％、收147元；陽明盤中漲破50元，終場漲3.03％、收49.3元；僅萬海股價紅了上半場，終場收跌52.3元。

美國國防部長奧斯汀19日宣布啟動「繁榮守護行動」倡議，美、英、加、法、義、荷、巴林、挪威、塞席爾和西班牙等10國聯盟。部分國家在紅海南部和亞丁灣實施聯合巡邏，另一些國家提供情報支持。青年運動則表示，美國對付葉門的任何行動都會被報復。

蘇伊士運河-紅海-曼德海峽這一國際航運要道，地處亞、非、歐三洲交接地帶要衝，承載全球約10％至12％的貨物運輸量，以及約10％的石油貿易和8％的液化天然氣貿易。商船不能順利通過紅海，改道南非好望角，航程更長，意味著運輸成本上升，短期交貨延遲，將加劇供應鏈的困境。