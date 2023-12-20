溫馨耶誕前夕，高雄萬豪酒店熱心公益並關懷弱勢，即日起至12月25日，至酒店1樓M烘焙坊購買耶誕公益義賣烘焙，所得款項的百分之十將捐助予兒童福利聯盟，邀請民眾與高雄萬豪酒店一起做愛心，在寒冬裡為孩子們送上溫暖的聖誕禮物。
正值12月，高雄萬豪酒店處處充滿了繽紛的節慶布置，歡欣氣氛不言而喻。位於酒店一樓的M烘焙坊由主廚率領團隊，集結各國經典創意，設計多款應景的麵包與甜點進行愛心義賣，號召民眾一同熱情響應。義賣品項包含蘊藏濃厚耶誕心願的「薑餅屋」、夾藏酸甜果乾、義大利經典傳統「潘娜多尼麵包」、滿滿水果乾與堅果的德國「史多倫麵包」、蓬鬆可口的奧地利「咕咕霍夫」，以及迎接一整年幸運的法國「國王派」，民眾於12月25日前購買上述品項，高雄萬豪酒店將會捐出義賣所得的10％給高雄兒童福利聯盟，給予關懷與協助。
高雄萬豪酒店總經理Tony Wong表示，萬豪國際向來注重兒童福利相關議題，為響應集團方針，也落實高雄萬豪酒店的企業社會責任，透過義賣活動喚起大眾對弱勢團體的關注，幫助孩子們度過一個溫暖的耶誕節。
M烘焙坊也有每日新鮮現做的巧克力木輪蛋糕、耶誕柚香乳酪慕斯、蘋果派、麋鹿與雪寶等節慶造型甜點，即日起至12月31日每日限量供應，歡迎民眾前往參觀選購。更多活動資訊請至官網（ https://www.khhmarriott.com/）洽詢。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：