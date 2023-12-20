溫馨耶誕前夕，高雄萬豪酒店熱心公益並關懷弱勢，即日起至12月25日，至酒店1樓M烘焙坊購買耶誕公益義賣烘焙，所得款項的百分之十將捐助予兒童福利聯盟，邀請民眾與高雄萬豪酒店一起做愛心，在寒冬裡為孩子們送上溫暖的聖誕禮物。

正值12月，高雄萬豪酒店處處充滿了繽紛的節慶布置，歡欣氣氛不言而喻。位於酒店一樓的M烘焙坊由主廚率領團隊，集結各國經典創意，設計多款應景的麵包與甜點進行愛心義賣，號召民眾一同熱情響應。義賣品項包含蘊藏濃厚耶誕心願的「薑餅屋」、夾藏酸甜果乾、義大利經典傳統「潘娜多尼麵包」、滿滿水果乾與堅果的德國「史多倫麵包」、蓬鬆可口的奧地利「咕咕霍夫」，以及迎接一整年幸運的法國「國王派」，民眾於12月25日前購買上述品項，高雄萬豪酒店將會捐出義賣所得的10％給高雄兒童福利聯盟，給予關懷與協助。

高雄萬豪酒店總經理Tony Wong表示，萬豪國際向來注重兒童福利相關議題，為響應集團方針，也落實高雄萬豪酒店的企業社會責任，透過義賣活動喚起大眾對弱勢團體的關注，幫助孩子們度過一個溫暖的耶誕節。

M烘焙坊也有每日新鮮現做的巧克力木輪蛋糕、耶誕柚香乳酪慕斯、蘋果派、麋鹿與雪寶等節慶造型甜點，即日起至12月31日每日限量供應，歡迎民眾前往參觀選購。更多活動資訊請至官網（ https://www.khhmarriott.com/）洽詢。