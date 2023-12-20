甫於今年滿20周年的永旭保經，年底結算可望雙雙創新高「登錄人力6,500人，保費收入500億」。此優異成績歸功於董事長范國樑及總經理呂文雄，以讓利、共享概念設計出的制度環境。
持續優化行政流程並提升效率，強化輔銷系統，再搭配優化制度、財補獎勵及旅遊加權等三重獎勵，成為業務同仁行銷及增員利器，也是最強後盾，明年實施優化制度5.5版，鼓勵伙伴晉升，因為組織津貼層層疊上去且不倒扣，晉升越高，組織津貼加碼就越多，越容易達成千萬收入的夢想。
呂文雄自豪表示，永旭海納百川，源於制度優化提供更多具吸引力的選項。深具領導魅力的呂文雄，協助同仁增員總是使命必達「我們鼓勵所有的夥伴晉升」，大部分保經公司都是在縱向組織，永旭在橫向組織加大力度，這表示可以找比你更優秀的人，讓主管在晉升時都不會減少福利，更能培育更多優秀人才，這是永旭最大優勢。
面對企業ESG目標，持續開發數位化工具，朝文書作業無紙化進行；組織福委會，提供員工完整福利制度及措施；成立希望工程慈善協會，贊助公益活動，為弱勢族群發聲，落實企業社會責任；以內稽內控確保企業管理及公司治理機制的健全性，促進永續經營。
「未來從現在開始」非口號，而是掌握人心所向，值得全體夥伴極力支持的行動，現在的選擇，決定未來的發展，呂文雄的願景－創建全台最大、最好、最有溫度的保經公司，指日可待。
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