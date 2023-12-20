因應《巴黎協定》與COP 28關注的重要議題，2030年將升溫控制在1.5℃，全球碳排放量必須再減少至240億噸。優勝碳捕捉科技運用專利技術開發一台Air Win，同時具有去除懸浮微粒（PM）、氮氧化物（NOx）與有機揮發性氣體（VOCs）多種空氣污染物的工業級高效空氣淨化處理器，受到業界高度矚目。

優勝碳捕捉科技利用Air-Win高質傳反應器與UW-120碳捕捉劑，可針對低（10％）、中（15％）、高（30％）濃度的二氧化碳捕捉率分別是99％、98％、97％，遠高於國際期刊發表的85％。永續長古濙瑜表示，該技術不僅在二氧化碳捕捉能力上有顯著效果，在氮氧化物、硫氧化物、懸浮微粒等空氣污染去除皆能達環保排放標準。

若客戶運用硝酸製程時，可藉由導入Air Win處理器，立即解決在製程上產生高濃度橘紅色氮氧化物氣體問題，大幅降低尾端氮氧化物處理負載，節省空污處理成本，該處理器可運用於半導體製造業、光電製造業、PCB製造業與製藥產業。

目前Air-Win高質傳反應器與UW-120碳捕捉劑已推廣至產業界實際應用，於2019年在日本東京千葉協助客戶去除PM2.5、VOCs與CO2捕捉，2023年在桃園協助客戶處理NOx與CO2，以及新北市處理NMP／DMSO、乙醇、異丙醇等，去除效果顯著。

優勝碳捕捉科技董事長許景翔認為，低碳製程須從生產線安裝Air-Win進行碳捕捉，優化製程為企業最大競爭力，碳足跡則是重要關鍵。為協助企業在永續發展浪潮下順利轉型，優勝碳捕捉科技將ESG植入企業永續經營DNA，協助達成SDGs Goal 12與13，確保永續消費及生產及產品低碳足跡模式。