日本央行19日將利率維持在-0.1％，並堅持殖利率曲線控制（YCC）政策，貨幣政策轉向期待落空，日圓聞訊跳水，對美元回貶至143日圓價位，後續朝向145日圓方向測試，加上美元指數回彈，熱錢回流下，主要亞幣多收黑，新台幣匯率續收黑，短線回測31.4元價位。
匯銀主管表示，日本貨幣政策轉向的預期破滅，加上聯準會放話降息時間點延後，美元指數仍有承接性買盤支撐，日圓重貶吐回前波強勢升幅，但市場部分看法，仍期待明年日本將轉為緊縮，日圓走軟不太可能成為長期趨勢。
新台幣19日貶值4.7分、收在31.361元，匯價連二個交易日收黑，總成交量12.52億美元。匯銀主管指出，距總統大選不到一個月，兩岸紛擾不少，新台幣選舉行情不一定會出現，以當前走勢來看，12月升幅很難強於11月，「大家不用太期待」，短線偏貶可能性較高。
台新銀行首席外匯策略師陳有忠分析，日本央行已多次「食言而肥」，政策轉向流於喊話，市場反應愈來愈疲乏；而日本通膨至今未舒緩，也與日本央行遲遲不宣布脫離負利率有很大關係。但日本首相岸田文雄面對的是政治問題、非經濟問題，畢竟當前國會仍以前首相安倍晉三派系為主，仍篤信安倍經濟學教條，使岸田文雄落入政治困境，不敢大刀闊斧宣布貨幣政策轉向緊縮，必須等到民調回升，才是調整政策的好時機。
陳有忠認為，日本真正決定脫離負利率的最佳時機，將落在明年春季，主因日本明年春季調薪，屆時對首相民調加分，成為日本央行宣布脫離負利率的好機會；在此之前日圓趨弱格局難以逆轉，19日對美元站上143日圓價位後，後續估回到145日圓上下盤整，等到日本正式轉為緊縮，才有可能帶動日圓強力走升。
「便宜日圓都還有，民眾不用急」。陳有忠強調，一旦日本沒有說脫離負利率，日圓要大升就很難，加上長期利差劣勢，後續日圓還有相對低點可撿，可選在月底新台幣偏強時，用強勢台幣換到較多日圓。
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