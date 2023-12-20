各國股市股價淨值比

美國聯準會12月持續暫停升息，日本央行也決議維持利率政策不變，但市場預期聯準會明年將降息，國銀分析，股市因降息預期而反彈，大多已來到高位，具有中長線題材的日股此時可進場布局，同時日本企業現金率高，提供日股續漲動力。

公股銀指出，日股評價面便宜，股價淨值比（P/B）僅1.4倍，遠低於美股的4.1倍，此外，日本企業獲利更不容小覷，高盛證券預估明年日本東證指數的企業獲利成長約8％，高於標普500指數獲利5％。同時日本企業目前的現金率達57.2％，為全球主要市場之冠，加上東京證交所為提升公司治理與股東權益，要求股價淨值比低於1倍的上市企業提出改善帳面價值的措施。

提升股東權益最立竿見影的做法，就是施行庫藏股買回或發放現金股利，市場預估2023年東證指數庫藏股買回金額可望創歷史新高，成提升日股續漲的動力。

對日本市場相當了解的元大銀行強調，今年以來日本股市表現很好，不論日經225指數，或東證一部指數均維持高檔，其中外資貢獻頗多。日本央行政策不變，日圓維持弱勢下，可使該國出口維持極高競爭力，擴大製造業或出口業獲利空間，並反應在其財報表現，可望進一步推升外資加大投資日本股市的意願，進而提振股價表現。

元大銀建議，在降息預期的利多下，股市大漲，已來到相對高位，建議可趁拉回布局具有中長線題材的日股題材。

日圓走勢方面，公股銀表示，因日本低迷景氣逐漸放緩，提振市場對於日本明年將結束負利率政策的預期；預估美元兌日圓短期走勢震盪偏弱的可能性較高。