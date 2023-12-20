World Gym採取精準設點策略，在台經營23年來從未收掉任何一家店，成業界標竿。World Gym董事長柯約翰說，World Gym仍持續擴大健身俱樂部的據點，但強調不會為擴大而擴大，而是評估市場有需求才設點。

柯約翰指出，World Gym設點投資動輒上億元，不可能像有些咖啡店，開10家收2家；World Gym經營23年來，頂多因租約到期或面積大小而移館，但從未收掉任何一家健身俱樂部。

柯約翰2001年將全球前四大美式健身連鎖體系World Gym引進台灣，並在台中「德安購物中心」開設第一家World Gym，2005至2008年開始併購當地健身房，並繼續在台北及台南展店，2010年收購加州健身中心在台全部6家據點後，仍持續在台北擴點，包括台北101店尊爵會所。

世界健身預計2023年底止，依不同運動消費習慣，設計出三種不同品牌概念，包括全台World Gym有90家、Express有25家、飛動系列FITZONE有3家，合計118家，會員總數約44萬人，成為全台第一大健身房連鎖店。其中，World Gym及Express系列是公司營運核心與主要成長動能。

美國籍的柯約翰，之所以能與台灣員工打成一片，原因有二，包括個性溫和、沒有架子，另一是會說中文，與員工溝通無礙。

群益證券分析師出身的柯約翰，畢業於加州大學中文系、約翰斯霍普金斯大學中美關係研究所，還引進「金牌健身」（Gold’s Gym），因具備中、英文溝通優勢，加上具財務背景，熱愛健身的他，最後全心投入健身產業。柯約翰全心投入健身產業，主打「流汗經濟」，成功引領台灣健康時尚。